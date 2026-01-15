NORMA

Bis zu 10 Prozent quer durchs Sortiment sparen: NORMA senkt die Preise auf Kaffee und weitere Grundnahrungsmittel

Dritte Woche 2026, dritte große Preissenkung

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Kaffee sorgt nicht nur für einen guten Start in den Tag, sondern bei NORMA auch für einen hervorragenden Beginn des Jahres! Denn der Lebensmittel-Discounter senkt bereits zum dritten Mal in 2026 die Preise - diesmal unter anderem auf das "braune Gold". Kundinnen und Kunden zahlen ab sofort bis zu 50 Cent weniger für den Kaffee von CAFFEECIAO in der 200-Gramm-Packung. Zusätzlich zum Kaffee werden auch weitere Produkte quer durch das Sortiment im Preis gesenkt: Darunter Semmel- und Kartoffelknödel von POTATO MASTER, Mini Schnitzel von GUT BARTENHOF oder auch der Mais von ERNTEKRONE. Bei NORMA heißt es jetzt also: Aufwachen, sparen und genießen! Mit der dritten Preissenkung alleine im Januar zeigt NORMA erneut, dass die Strategie auch 2026 konsequent fortgeführt wird. Alle Vorteile werden direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Ganz ohne Kompromisse für die treue Kundschaft heißt es also auch in diesem Jahr wieder: Bei NORMA gibt's "Mehr fürs Geld". Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): JOSÉCAFÉ Gold Premium Kaffee 100 g Bislang: 3,15 EUR Jetzt: 2,99 EUR CAFFECIAO Gold Premium Kaffee 200 g Bislang: 6,29 EUR Jetzt: 5,99 EUR CAFFECIAO Gold Premium Kaffee 100 g Bislang: 3,15 EUR Jetzt: 2,99 EUR CAFFECIAO Löslicher Bohnenkaffee kräftig / mild 200 g Bislang: 5,99 EUR Jetzt: 5,49 EUR POTATO MASTER Kartoffeltaschen 600 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 2,19 EUR POTATO MASTER Semmel- / Kartoffelknödel 200 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR POTATO MASTER Kartoffelpüree 3 l Bislang: 1,89 EUR Jetzt: 1,75 EUR POTATO MASTER Süßkartoffelpommes 500 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 1,99 EUR GUT BARTENHOF Mini Schnitzel Schwein / Mini Cordon Bleu 400 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,79 EUR GUT BARTENHOF Schnitzel 500 g Bislang: 4,79 EUR Jetzt: 4,49 EUR ERNTEKRONE Sonnenmais natursüß 340 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR ERNTEKRONE Sonnenmais 450 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell