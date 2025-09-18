Bundesagentur für Arbeit (BA)

Weltkindertag: Kindergeld und Kinderzuschlag unterstützen Familien

Nürnberg

Im vergangenen Jahr zahlte die Familienkasse der BA für 17,62 Millionen Kinder Kindergeld aus. Der Kinderzuschlag für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen wurde für mehr als 1,33 Millionen Kinder ausgezahlt. Auf Kinderzuschlag können Familien Anspruch haben, deren Einkommen zwar für den Lebensunterhalt der Eltern ausreicht, nicht aber für die Kinder.

Über das gesamte Jahr 2024 hinweg beliefen sich die Ausgaben auf insgesamt 57,50 Milliarden Euro, 1,40 Milliarden mehr als im Jahr 2023. Mit 54,54 Milliarden Euro entfielen rund 95 Prozent der Ausgaben auf das Kindergeld und 2,96 Milliarden Euro bzw. rund 5 Prozent auf den Kinderzuschlag.

Vanessa Ahuja, Vorständin für Familienleistungen:

"Der Kinderzuschlag unterstützt Eltern mit geringem und mittlerem Einkommen, die genug für sich selbst - aber nicht genug für die gesamte Familie - verdienen. Die Familienkasse bietet von Flensburg bis Garmisch einen zuverlässigen, digitalen und deutschlandweit einheitlichen Service aus einer Hand. Über die Hälfte der Anträge erreicht uns mittlerweile digital. Dieses digitale Angebot wollen wir weiter ausbauen."

Nur noch geringfügige Zunahme beim Kinderzuschlag

Die gesetzliche Neuregelung des Kinderzuschlags und sein zunehmender Bekanntheitsgrad haben in den vergangenen Jahren zu einer höheren Inanspruchnahme dieser Sozialleistung für Familien mit kleinem Einkommen geführt. Wurde der Kinderzuschlag 2019 für durchschnittlich 270.000 Kinder gezahlt, profitierten 2024 rund 1,3 Millionen Kinder von der Sozialleistung. Seit Ende 2024 steigt die Zahl der Familien, die Kinderzuschlag beziehen, nur noch geringfügig an.

Mehrheit der Kundinnen und Kunden nutzt die Famka e-Services

Der Ausbau der digitalen Serviceleistungen der Familienkasse kommt bei den Kundinnen und Kunden gut an. Mehr als die Hälfte nutzt aktuell für ihre Anträge die Onlinestrecken. Kindergeld wird zu rund 60 Prozent online beantragt, für den Kinderzuschlag stellen 45 Prozent der Familien ihre Anträge über die e-Services der Familienkasse. Rund 300.000 Personen nutzen monatlich den KiZ-Lotsen, um einen möglichen Anspruch auf Kinderzuschlag zu ermitteln.

