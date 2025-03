ZDF

ZDF überträgt UEFA-Nations-League-Halbfinale Deutschland – Portugal

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich im Viertelfinale der UEFA Nations League gegen Italien durchgesetzt und das Finalturnier der besten Vier erreicht, für das Deutschland Gastgeber ist. Das ZDF überträgt am Mittwoch, 4. Juni 2025, das Halbfinale Deutschland – Portugal: Ab 20.15 Uhr startet "sportstudio live" die Übertragung aus München, der Anstoß dort erfolgt um 20.45 Uhr.

Das Finalturnier der UEFA Nations League wird vom 4. bis 8. Juni 2025 in München und Stuttgart ausgetragen. Wenn das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Halbfinale gegen den Europameister von 2018 gewinnt, steht das Finale am Pfingstsonntag in München an. Kann die DFB-Elf bei dieser "Mini-EM", bei dem sich im zweiten Halbfinale Frankreich und Spanien gegenüberstehen, den ersten Titel seit dem FIFA Confederations Cup 2017 gewinnen? Zusammenfassungen aller Spiele des Final-Four-Turniers werden auf ZDFheute zu sehen sein.

Seit der Saison 2018/2019 bietet die UEFA Nations League den Rahmen, um statt Freundschaftsspiele sportlich reizvollere Pflichtpartien zwischen den europäischen Fußball-Nationalmannschaften auszutragen. Mit ihnen ist zudem eine weitere Möglichkeit verbunden, sich für die großen WM- und EM-Turniere zu qualifizieren. Das Endrundenturnier der UEFA Nations League wird im zweijährigen Rhythmus als "Final Four" ausgetragen – 2019 gewann Portugal, damals auch Gastgeber der Endrunde. 2021 siegte Frankreich im Endspielort Mailand und 2023 Spanien in Rotterdam. Deutschland ist erstmals Gastgeber des Final-Four-Turniers, der kleinen "Mini"-EM am Pfingstwochenende, an dem auch das Spiel um Platz 3 ausgetragen wird.

