ARD, ZDF und 3sat: Gemeinsame Literaturbühne auf der Leipziger Buchmesse 2025

Vom 27. bis 30. März 2025 präsentieren sich ARD, ZDF und 3sat mit einem Gemeinschaftsstand auf der Leipziger Buchmesse. Kern der Kooperation ist die gemeinsame Literaturbühne in der Glashalle als Schauplatz zahlreicher Gespräche, Lesungen und Dialog-Veranstaltungen. Mehr als 70 Autorinnen und Autoren werden dort zu Gast sein – unter anderen werden Ursula Krechel, Paul Maar, Annett Gröschner, Hape Kerkeling und Sebastian Fitzek erwartet. Einen täglichen Livestream von der Literaturbühne sowie viele weitere multimediale Angebote von der Buchmesse gibt es im Streaming der beteiligten Sender. Als gastgebende ARD-Landesrundfunkanstalt ist der MDR gemeinsam mit den Partnern ZDF und 3sat für die Durchführung verantwortlich.

Jana Cebulla, Federführung Kulturchefs Audio Runde der ARD und Hauptredaktionsleiterin Kultur und Jugend im MDR: "Leipzig steht im Mittelpunkt der Buchwelt und der MDR im Auftrag der ARD mit seinen Partnern ZDF und 3sat steckt voller Vorfreude in den Vorbereitungen: Auf unserer großen Bühne in der Glashalle wollen wir die aktuelle Literatur und ihre Prominenz abbilden, wir berichten täglich vom Messegeschehen auf allen Kanälen. Wir freuen uns auf ein spannendes Programm, das wir kuratiert haben, von politischer Debatte bis Young Adult, Literatur-Prominenz bis zu den neusten Gartenbüchern, Popkultur bis Feminismus."

Anne Reidt, Leiterin der Hauptredaktion Kultur im ZDF: "Die Literaturbühne, prominent platziert in der Glashalle, wird wieder Anziehungspunkt sein für Lesungen, Live-Events und Debatten. Leipzig ist der perfekte Ort, um in Kriegs- und Krisenzeiten den Diskurs über Demokratie und Autoritarismus zu führen. Thea Dorn lädt drei Zuschauer ein zum 'Literarischen Quartett'. Das Team der 3sat-'Buchzeit' um Gert Scobel zeichnet vor Ort eine aktuelle Sendung auf. Und aus Norwegen, dem Gastland der Messe, erwarten wir den Bestsellerautor Karl Ove Knausgård."

Natalie Müller-Elmau, Senderchefin 3sat: "Wir freuen uns darauf, mit der Literaturpartnerschaft von ARD, ZDF und 3sat auch 2025 bei der Buchmesse in Leipzig dabei zu sein. Als Drei-Länder-Sender 3sat erweitern wir das Angebot auf der Literaturbühne um die reichhaltige Literaturszene aus Österreich und der Schweiz und bringen gleichzeitig unter anderem mit Beiträgen in 'Kulturzeit' und einer Ausgabe der 'Buchzeit' Höhepunkte von dieser lebendigen und attraktiven Messe in unsere deutschsprachigen Nachbarländer."

Bettina Kasten, Programmgeschäftsführerin ARD Kultur: "Die Leipziger Buchmesse ist für uns ein wichtiger Termin, um sich mit Partnerinnen und Partnern aus der Kultur- und Medienbranche auszutauschen und in den direkten Kontakt mit dem Publikum zu gehen. Ich freue mich, dass wir als öffentlich-rechtliche Sender erneut unsere Kräfte bündeln, und dass wir mit unserer ARD Kultur 'Buch-Lounge' zum vielfältigen Programm beitragen können. Und für alle, die in Leipzig nicht dabei sein können, gibt’s auf ardkultur.de den Livestream von der Literaturbühne."

Gemeinsames Bühnenprogramm von ARD, ZDF und 3sat auf der Messe

Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr werden auf der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat im 20-Minuten-Takt Neuheiten aus der Welt der Bücher präsentiert. Bekannte Moderatorinnen und Moderatoren von ARD, ZDF und 3sat wie Jo Schück, Katty Salié, Salwa Houmsi, Thea Dorn, Gert Scobel, Cécile Schortmann, Vivian Perkovic, Nina Brunner, Katrin Schumacher, Denis Scheck, Mona Ameziane und viele mehr stellen ausgewählte Neuerscheinungen vor. Ihre Gäste sind unter anderen Alhierd Bacharevič (Träger des diesjährigen Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung), die drei noch nicht ernannten Leipziger Buchpreisträgerinnen und -träger 2025 sowie Katja Petrowskaja, Maja Lunde, Julia Schoch und viele mehr. Die Gespräche und Lesungen von der gemeinsamen Literaturbühne sind als Livestream an allen Tagen der Buchmesse und tageweise zusammengefasst zum Nachschauen im Streaming-Netzwerk von ARD und ZDF zu sehen, unter anderem bei ARD Kultur und 3sat. Alle Audios von der MDR Kultur-Bühne sind zudem in der ARD Audiothek und ebenfalls bei ARD Kultur abrufbar.

Literatur und Musik bis in die Morgenstunden: Die LitPop von MDR und ARTE

Bereits zum 13. Mal wird die LitPop den Messesamstag bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags verlängern. Zur Veranstaltung von MDR und ARTE in Zusammenarbeit mit der Leipziger Buchmesse versammeln sich mehr als 2500 junge literaturinteressierte Menschen. Am 29. März 2025 ab 18.00 Uhr entern hierfür mehr als 30 Autorinnen und Autoren im ersten Teil der LitPop die vier Bühnrn in der Kongresshalle am Zoo – darunter Sebastian Fitzek, Martina Hefter und Malte Zierden. Im zweiten Teil stehen Party und Livemusik auf dem Programm, unter anderem von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys. Das Konzert ist zudem am 29. März ab 23.00 Uhr im MDR-Fernsehen und auf ARTE zu sehen.

Drei Stunden "ARD Radiokulturnacht Unter Büchern"

Am 29. März 2025 geht von 20.00 bis 23.00 Uhr die "ARD Radiokulturnacht Unter Büchern" in der gesamten ARD on air. Katrin Schumacher und Carsten Tesch haben hier unter anderen Anika Decker und Christine Koschmieder, Luisa Neubauer und Roger de Weck zu Gast. Die gemeinsame Buchmesse-Nacht für die ARD wird vom MDR produziert und von den Kulturwellen der ARD ausgestrahlt.

Gebündelt im Web

Alle Inhalte zur Buchmesse, Videos und Fotostrecken sind im Web und in der App des ZDF sowie unter 3sat.de verfügbar. Sie können ebenso unter buchmesse.ard.de abgerufen werden.

