Kabel Eins

Komm hol das Lasso raus! Neue Kabel Eins-Doku "Yiehaa!" bringt ab Donnerstag Wildwest-Feeling in deutsche Wohnzimmer

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"Warum ein Cowboyleben? Weil es nichts Geileres gibt, als ein Cowboy zu sein!" Wenn Reitlehrer Sebastian von der "Highway Seven Ranch" in Seesen/Niedersachsen spricht, leuchten seine Augen. Ebenso wie die von Franziska, die zusammen mit ihrem Mann Karsten die "Flower Horse Ranch" im brandenburgischen Falkenberg betreibt: "Cowboyleben bedeutet für mich Freiheit", sagt sie klar. Sebastian, Franziska und Karsten sind nicht die Einzigen, die den Country-Lifestyle made in Germany leben und lieben. Landesweit gibt es über 100 Westernstädte und mehr als 1000 US-Ranches. In "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" begleitet Kabel Eins ab 5. September immer donnerstags um 20:15 Uhr Western-Begeisterte quer durch die Republik. Was sie alle eint? Die Liebe zum kultigen US-Style. Zusätzliches Highlight der Doku-Reihe: Sky du Mont, u.a. bekannt durch seine Rolle als Santa Maria in der Kult-Westernkomödie "Der Schuh des Manitu", kommentiert als Sprecher das Leben der Freizeit-Cowboys und -Girls zwischen Brandenburg und Bayern, Niedersachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen

"Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" - vier Folgen ab 5. September 2024 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell