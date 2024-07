Kabel Eins

Unser Traum vom Wilden Westen: "Yiehaa!" lässt bei Kabel Eins deutsche Country-Herzen höher schlagen

Unterföhring (ots)

Country-Lebensgefühl made in Germany neu bei Kabel Eins! Nicht erst seit Beyoncé und "Texas Hold 'Em" boomt der Western-Lifestyle auch in Deutschland. Landesweit gibt es über 100 Westernstädte und mehr als 1000 US-Ranches. In der vierteiligen Reihe "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" begleitet Kabel Eins ab 5. September immer donnerstags um 20:15 Uhr Western-Begeisterte überall in der Republik. Was sie alle eint? Die Liebe zum kultigen US-Style. Und sie alle leben das kernige Lebensgefühl Nordamerikas auf ihren Ranches und in Westernstädten zwischen Brandenburg und Bayern, Niedersachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Produziert wird "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" von Banijay Productions Germany im Auftrag von Kabel Eins. "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" - ab 5. September 2024 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

