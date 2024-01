Valentin Haas

Emotionale Erschöpfung im Management: Wie das wachsende Phänomen der "Überangepasstheit" Unternehmer beeinflusst

Stress, Überforderung oder der Druck, gute Leistungen zu bringen. Das erleben viele Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte täglich. Hinzu kommt ein zunehmend verbreitetes Phänomen: "die Überangepasstheit". Dabei handelt es sich um ein Streben nach Perfektion und ein übermäßiges Bedürfnis, zu gefallen. Es äußert sich unter anderem in ständigen Vergleichen mit anderen Menschen, der Schwierigkeit, Nein zu sagen oder Grenzen zu setzen. Langfristig führt Überangepasstheit zu emotionaler Erschöpfung und verminderter Leistungsfähigkeit.

Die Ursache dieses Verhaltens liegt oft in tiefen Selbstzweifeln und dem Bestreben, anderen zu gefallen, wodurch ihnen die Deutungsmacht über den eigenen Wert gegeben wird. Das heißt: Man erlaubt anderen Menschen, zu entscheiden, wie wertvoll man ist. Das Selbstwertgefühl hängt also stark von der Meinung anderer ab, anstatt sich an seinen eigenen inneren Maßstäben zu orientieren. Der unermüdliche Versuch, Perfektion zu erreichen und Anerkennung zu erhalten, kann dazu führen, dass man die eigenen Bedürfnisse und Grenzen vernachlässigt. Das Resultat ist für viele Geschäftsführer, Unternehmer oder Führungskräfte ein Zustand chronischer Erschöpfung, der sowohl die persönliche Gesundheit als auch die berufliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.

Das passiert auf neurobiologischer Ebene bei Überangepasstheit

Aus neurobiologischer Sicht löst das ständige Streben nach Perfektion und die Angst vor Fehlern eine Stressreaktion im Gehirn aus. Wenn sich Menschen unter Druck gesetzt fühlen, um ständig anderen zu gefallen und keine Fehler zu machen, schüttet das Gehirn Stresshormone wie Cortisol aus. Diese Hormone bereiten den Körper auf eine "Kampf-oder-Flucht"-Reaktion vor, was in der modernen Arbeitswelt oft zu einer dauerhaften Stressbelastung führt.

Chronischer Stress hat eine nachteilige Wirkung auf wichtige Gehirnbereiche, die für das Gedächtnis, die Konzentration und die Steuerung der Emotionen zuständig sind. Dies kann die Denkfähigkeit beeinträchtigen und macht es schwerer, effizient zu arbeiten oder klare Entscheidungen zu treffen. Außerdem beeinflusst anhaltender Stress das limbische System, die emotionale Schaltzentrale, was zu gesteigerter emotionaler Empfindlichkeit führt und im schlimmsten Fall in emotionaler Erschöpfung münden kann.

Auswirkungen auf das Unternehmen

Über die Zeit hinweg kann diese konstante Belastung dazu führen, dass sowohl die körperliche als auch die geistige Energie aufgebraucht wird, was sich in verminderter Leistungsfähigkeit zeigt. Dies ist nicht nur für die betroffene Führungskraft selbst ein Problem, sondern wirkt sich auch negativ auf ihr Team und das gesamte Unternehmen aus. Denn ist ein Unternehmer in einem Zustand ständigen Stresses, wird er größere Schwierigkeiten haben, nachzudenken oder Entscheidungen zu treffen. Mitarbeiter merken schnell, wenn der Chef solche Verhaltensweisen zeigt, beispielsweise durch unklare Anweisungen oder emotional unpassende Reaktionen. Da ist es kaum verwunderlich, dass viele Mitarbeiter, die diesen Zustand über längere Zeit miterleben müssen, irgendwann demotiviert sind und weniger effizient arbeiten.

Wie vorgehen bei Überangepasstheit

In der Welt des Managements ist ein starkes Selbstbewusstsein der Schlüssel zum Erfolg. Unternehmer, Manager und Führungskräfte sollten lernen, sich nicht ständig anzupassen oder Perfektion anzustreben, sondern stattdessen ihre eigenen Stärken erkennen und nutzen. Ein gesundes Selbstwertgefühl hilft dabei, dem Druck, immer perfekt zu sein oder anderen zu gefallen, entgegenzuwirken.

Erfolg zeigt sich oft, wenn man Fehler als Chancen zum Lernen nutzt. Die besten Leistungen kommen aus Leidenschaft, nicht aus der Angst, Fehler zu machen oder perfekt sein zu wollen. Perfektionismus, meist eine Folge der Angst vor Fehlern und Ablehnung, kann zu viel Stress führen. Dieser Stress macht paradoxerweise anfälliger für Fehler und kann das Wohlbefinden mindern, was zu einer Überangepasstheit führen kann. Ein wichtiger Schritt ist daher, Fehlerakzeptanz zu üben und zu akzeptieren, dass man es nicht jedem recht machen kann und dass dies auch gar nicht das Ziel sein sollte. Diese Erkenntnis stärkt die Authentizität und die innere Überzeugung - beides entscheidende Eigenschaften einer effektiven Führungspersönlichkeit. Unternehmer, Manager und Führungskräfte sollten auch darin geschult werden, klare berufliche und persönliche Grenzen zu setzen und Ziele zu verfolgen, die ihren Werten entsprechen.

Das Erlernen, Aufgaben effektiv zu delegieren und gegebenenfalls 'Nein' zu sagen, ist ebenso eine entscheidende Fähigkeit. Diese Kompetenzen tragen nicht nur zur Stressreduktion bei, sondern stärken auch das gegenseitige Vertrauen und die Fähigkeiten innerhalb des Teams. Wenn jemand erkennt, dass er unter tief verwurzelten Perfektionismus und dem Drang, stets anderen zu gefallen, leidet, kann professionelles Coaching sehr hilfreich sein. Coaching unterstützt dabei, die Tendenz zur Überangepasstheit zu reduzieren und trägt gleichzeitig zur Schaffung eines gesünderen und produktiveren Arbeitsumfeldes für das gesamte Team bei.

Über Valentin Haas:

Viele Unternehmer, Manager oder Selbständige gelangen in ihrer beruflichen Laufbahn an einen Punkt, an dem plötzlich der Antrieb fehlt. Sie stehen gefühlt vor einem Berg von Aufgaben, der einfach nicht weniger wird und jede Herausforderung wirkt erdrückend. Dabei schleichen sich gerade in solchen Situationen negative Gedanken ein, die in der Folge kaum mehr abzuschalten sind. Versagensängste, das Gefühl, positive Aspekte selbst zu ruinieren und ständige Vergleiche mit anderen Menschen - oft noch durch Social Media angefeuert - rauben dann jegliche Freude am beruflichen und privaten Leben. Doch aufzugeben ist keine Option, denn was sich einschleicht, kann auch wieder aktiv vertrieben werden. Auf diesem Weg unterstützt Valentin Haas seine Klienten. Er ist approbierter psychologischer Psychotherapeut und Business-Coach und hat einen Ansatz entwickelt, der sich auf die mentale Gesundheit von Unternehmern, Managern und Selbstständigen spezialisiert. Mehr Informationen unter: https://www.valentinhaas.de

