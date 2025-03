ZDF

"ZDF goes Schule": Bewerbungsportal für ZDF-Partnerschulen gestartet

ZDF-Bildungsinitiative baut Website mit Wissensinhalten aus der ZDF-Markenwelt aus

Mainz (ots)

Ab sofort können sich weiterführende Schulen als ZDF-Partnerschule über schule.zdf.de bewerben und sich das ZDF an ihre Schule holen. Damit startet die Bildungsinitiative "ZDF goes Schule" den direkten Austausch mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften.

Teil des Partnerschulprogramms sind Schulbesuche von ZDF-Programmmachern und -macherinnen, die mit Workshops in Klassen oder Vorträgen in der Schulaula die Lehrenden bei der Vermittlung von Medienkompetenz unterstützen. Das Konzept orientiert sich dabei eng an den Bedürfnissen der Schulen.

Florian Kumb, Leiter der Direktion "Audience": "Unser Partnerschulprogramm bringt Schulen und das ZDF direkt zusammen. Workshops, Schulbesuche, Gesprächsformate – voneinander lernend geben Medienprofis Einblicke in ihre journalistische Arbeit und erhalten zeitgleich wertvolle Einblicke in die Sichtweisen der jungen Generationen. So stärken wir Medienkompetenz und eine echte Repräsentation der Jugend in den Medien. Denn ein ZDF für alle heißt auch Bildungsinhalte für alle."

Die Pilotphase beginnt im neuen Schuljahr 2025/2026. Mehr Informationen sind unter schule.zdf.de abrufbar.

Online-Angebot bietet große Auswahl an ZDF-Videos unter Creative-Commons-Lizenz

Mit dem Relaunch des Online-Angebots (schule.zdf.de) bündelt das ZDF seine Wissensangebote neu und zentralisiert sie. Eine detaillierte Suche und eine klare Gliederung nach Fächern und Themen aus den Lehrplänen erleichtern die Nutzung in den Schulen. Ein Großteil der Angebote richtet sich an Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der weiterführenden Schulen. Es sind aber auch Inhalte für eine jüngere Zielgruppe, zum Beispiel von ZDFtivi und "PUR+", abrufbar. Unter schule.zdf.de gibt es darüber hinaus eine große Auswahl an Erklärvideos aus dem "Terra X"-Kosmos und aus anderen Wissenschaftssendungen unter Creative-Commons-Lizenz. Sie dürfen unter bestimmten Bedingungen weiterverarbeitet und verbreitet werden. Einige Angebote erhalten ergänzendes Unterrichtsmaterial. Das Online-Angebot greift auf kuratierte Bildungsinhalte der gesamten ZDF-Markenwelt zurück.

