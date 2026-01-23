NORMA

Zweite Preissenkung in nur einer Woche: NORMA reduziert ab sofort Wurstwaren um bis zu 10 Prozent

Der Discounter aus Franken hält sein Versprechen auch 2026

Fürth (ots)

Bei NORMA geht es neben der Wurst auch immer um den Preis: Das wissen Kundinnen und Kunden des Discounters nur zu gut und schätzen, dass es dort Top-Lebensmittel zu immer fairen Preisen gibt. Zum Beweis senkt NORMA ab sofort die Preise auf zahlreiche Wurstwaren - darunter Jagdwurst, Bierschinken und Teewurst. Verbraucherinnen und Verbraucher sparen bei ihrem nächsten Einkauf bis zu zehn Prozent. Die Schinkenwurst von GUT BARTENHOF kostet in der 200-Gramm-Packung jetzt beispielsweise nur noch 89 Cent. Ein echt schmackhaftes Schnäppchen! Nach gerade einmal 23 Tagen im neuen Jahr markiert die erneute Weitergabe günstiger Einkaufspreise an die Kundinnen und Kunden von NORMA bereits die fünfte Preissenkung 2026 und damit auch die zweite alleine in dieser Woche. Erneut werden weitere wichtige Lebensmittel des täglichen Bedarfs auf einen Schlag günstiger - in diesem Jahr bereits mehr knapp 50 Stück. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): GUT BARTENHOF Bacon 100 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR GUT BARTENHOF Bacon 150 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR GUT BARTENHOF Lachsschinken 150 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,39 EUR GUT BARTENHOF Schrägschnitt-Sortiment 350 g Bislang: 2,85 EUR Jetzt: 2,79 EUR GUT BARTENHOF Jagdwurst / Paprika-Lyoner 200 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR GUT BARTENHOF Bierwurst / Fleischrotwurst 200 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR GUT BARTENHOF Bierschinken 150 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR GUT BARTENHOF Schinken-Fleischwurst 650 g Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 3,29 EUR GUT BARTENHOF Schinkenwurst 200 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR4 SAUELS Lyoner im Ring 400 g Bislang: 2,89 EUR Jetzt: 2,79 EUR KLEINEMAS Bacon in Streifen 250 g Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,59 EUR EBERSWALDER Bierschinken / Jagdwurst 350 g Bislang: 2,85 EUR Jetzt: 2,79 EUR DIE ROSTOCKER Bierschinken / Jagdwurst 350 g Bislang: 2,85 EUR Jetzt: 2,79 EUR STEINEMANN Bierschinken / Jagdwurst 350 g Bislang: 2,85 EUR Jetzt: 2,79 EUR GOLßENER Lachsschinken natur 150 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,39 EU STOCKMEYER Teewurst fein / grob 125 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR MY SMILE Fleischwurst Ring 650 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,89 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

