NORMA

Über 16 Prozent im Preis reduziert: NORMA senkt die Preise für Nüsse der Eigenmarken PFIFF und ARDILLA

Vierte Woche 2026, vierte große Preissenkung beim Discounter aus Franken

Bild-Infos

Download

Fürth (ots)

NORMA beweist erneut mit der vierten großen Preissenkung im noch jungen Jahr 2026, dass sich die Kundinnen und Kunden auf den Discounter aus Franken verlassen können. Nach Reis, Hackfleisch, Minutensteaks, Bratwurst und Kaffee gibt es pünktlich zur Ladenöffnung am Donnerstag, den 22.01.2026 neue, reduzierte Preise auf viele Nuss-Artikel der NORMA-Eigenmarken PFIFF und ARDILLA. Die Strategie steht auch 2026 bei NORMA fest: Jeder Preisvorteil bei der Beschaffung der Artikel wird direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Bei NORMA gibt's weiterhin "Mehr fürs Geld", versprochen! Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick: PFIFF, Cashew-Erdnuss Mix, Honig & Salz, 200 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,29 EUR PFIFF, Cashew-Erdnuss Mix, Hot Chili, 200 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,29 EUR PFIFF, Erdnüsse geröstet, gesalzen, 500 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 1,99 EUR PFIFF, Erdnüsse geröstet, ungesalzen, 500 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 1,99 EUR PFIFF, Erdnüsse im Teigmantel, Paprika, 200 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR PFIFF, Erdnüsse im Teigmantel, BBQ, 200 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR ARDILLA, Walnusskerne, naturbelassen, 200 g Bislang: 3,59 EUR Jetzt: 2,99 EUR ARDILLA, Walnüsse in der Schale, 1 kg Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 4,49 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell