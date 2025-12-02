Hotel Weihrerhof GmbH

Eisbaden im Natursee: Weihrerhof eröffnet die Wintersaison im Wolfsgrubener See

Ritten/Südtirol (ots)

Kontrolliertes Kältebad bei rund 2 Grad - Kombination aus Natur, Gesundheit und sicherer Anleitung auf 1.200 Metern Höhe.

Wenn der Wolfsgrubener See seine ersten Eisschichten trägt, beginnt im Naturhotel Weihrerhof auf dem Ritten die Eisbade-Saison. Der Einstieg erfolgt über ein täglich kontrolliertes Eisloch am hoteleigenen Bootshaus. Das Ritual verbindet Saunawärme, Bergseewasser und bewusste Atemführung - eine Praxis, die im Weihrerhof seit vielen Jahren zu den festen Winterangeboten zählt.

"Kälte wirkt auf den Körper wie ein Reset," sagt Gastgeber Klaus Pichler. "Draußen der See, drinnen die Wärme. Viele Gäste erleben genau in diesem Kontrast eine besondere Form der Ruhe und Klarheit."

Eisbaden im Natursee: Wirkung und Ablauf

Beim Eintauchen in rund 2 Grad kaltes Wasser reagiert der Körper mit einer starken Aktivierung von Kreislauf, Durchblutung und Stressregulation. Studien zeigen, dass regelmäßige Kälteimpulse das Immunsystem stärken und den Stoffwechsel anregen können.

Am Weihrerhof wird das Ritual bewusst ruhig durchgeführt: kurze Aufenthaltszeit, gesicherter Einstieg, klare Anleitung. Der Fokus liegt auf Wahrnehmung statt auf Leistungsdenken.

Natürliche Reize statt künstlicher Effekte

Das Besondere am Weihrerhof ist die Lage direkt am Wolfsgrubener See. Statt eines technischen Kältebeckens nutzen Gäste die natürliche Umgebung: Holzsteg, offenes Wasser, winterliche Stille. Die Wirkung entsteht durch den Wechsel aus Hitze, Kälte und Ruhe - ein einfaches, aber intensives Zusammenspiel.

Der Weihrerhof versteht Eisbaden als Teil eines achtsamen Winterprogramms, das Naturkontakt, Entschleunigung und authentische Reize in den Mittelpunkt stellt.

Fakten auf einen Blick

Ort: Wolfsgrubener See, Ritten (Südtirol)

Wolfsgrubener See, Ritten (Südtirol) Wassertemperatur: ca. 2 Grad

ca. 2 Grad Durchführung: kontrolliertes Eisloch, tägliche Sicherung

kontrolliertes Eisloch, tägliche Sicherung Dauer: kurze Anwendung

kurze Anwendung Kombination: Sauna - Eis - Ruhe

Sauna - Eis - Ruhe Ziel: Aktivierung von Kreislauf, Immunsystem und Stressregulation

Aktivierung von Kreislauf, Immunsystem und Stressregulation Ablauf: freiwillig, nur unter sicheren Bedingungen

Über den Weihrerhof

Der Weihrerhof liegt direkt am Wolfsgrubener See auf 1.200 Metern Höhe oberhalb von Bozen. Das familiengeführte Natur- und Wellnesshotel verfügt über 23 Zimmer und ein Sea-Spa mit direktem Wasserzugang. Der Betrieb setzt seit vielen Jahren auf ein naturverbundenes und hochwertiges Wellnesserlebnis, sowie konsequente Nachhaltigkeit und Regionalität.

