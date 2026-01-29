NORMA

NORMA-Naschkatzen leben jetzt noch günstiger: Schokolade und weitere Süßigkeiten um bis zu 16 Prozent reduziert

Wieder zwei große Preissenkungen in einer Woche

Nürnberg (ots)

Ein Leben ohne Schokolade wäre nur halb so schön. Wenn man beim Schoko-Einkauf richtig sparen kann, ist es hingegen doppelt so gut! Bei NORMA gibt es daher ab sofort verschiedene Süßigkeiten unter anderem der Eigenmarken EXCELSIOR und BONA VITA deutlich günstiger. Kundinnen und Kunden des Discounters sparen bis zu 16 Prozent. Bestes Beispiel für die Schoko-Schnäppchen sind die Frisby Schokolinsen/ Erdnüsse, die ab sofort 1,89 Euro, statt zuvor 2,25 Euro, kosten.

NORMA schaltet auf den letzten Metern im Januar noch einmal einen Gang höher - und reduziert weiter die Preise. Mit der siebten Preissenkung innerhalb des ersten Monats legt der Discounter für die Verbraucherinnen und Verbraucher ordentlich vor und hat bereits mehr als 60 Artikel quer durch das beliebte Lebensmittel-Sortiment dauerhaft im Preis gesenkt.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

EXCELSIOR Frisby Schokolinsen / Erdnüsse 250 g / 300 g Bislang: 2,25 EUR Jetzt: 1,89 EUR EXCELSIOR Schokoladenriegel Boxer / Runner / Jumper 300 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 2,19 EUR EXCELSIOR Schoko Knusper Flakes 250 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,29 EUR EXCELSIOR Haselnuss Schokolade 100 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR EXCELSIOR Alpenvollmilch Schokolade 100 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR BONA VITA Schokolierte Geleebananen 250 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR BERGGOLD Gelee-Bananen 250 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR BERGGOLD Geleefrüchte schokoliert 250 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR ZAUBERHAFT BACKEN Kuvertüre verschiedene Sorten 200 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 1,99 EUR CREMISÉE Frischkäse Kräuter / Nimm's leicht 300 g Bislang: 1,69 EUR Jetzt: 1,59 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

