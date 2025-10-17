"Es tut teilweise weh, das Handy nicht bei sich zu haben!" Jenke von Wilmsdorff startet am Montag auf ProSieben und Joyn das "Experiment. Nicht ohne mein Handy"

ProSieben

17. Oktober 2025. "War das nicht eine herrliche Zeit ohne Handy? Als man noch mehr miteinander gesprochen hat", fragt Jenke von Wilmsdorff bei der digitalen Pressekonferenz zu den Prime-Time-Reportage-Wochen auf ProSieben. Er stellt sein neues Experiment vor, das am Montag, 20. Oktober, den Auftakt der Reihe bildet.

In "JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen" geben Jenke und sein Kameramann Jan für zwei Wochen ihre Handys und mobilen Geräte ab. Spoiler: Nur einer von beiden kommt ohne zu cheaten ins Ziel.

Erstmals machen auch fünf weitere Menschen von der Schülerin bis zur Rentnerin das Experiment mit. Seit Jahren steigen die Bildschirmzeiten und erreichen bei jungen Menschen bis zu sechs Stunden täglich. Das hat Folgen: Smartphones verändern laut Wissenschaftlern unsere Gehirne. Können wir das messen? Wie reagieren Jenke und die Experiment-Teilnehmer auf den zweiwöchigen Entzug? Wie werden wir von den Tech-Konzernen manipuliert? Und können wir Kinder vor der Handysucht schützen?

Sieben aktuelle Themen. Sieben Mal Prime Time. Sieben tiefgehende Recherchen. Drei Journalisten. ProSieben und Joyn zeigen im Herbst jeweils montags sieben große Reportagen in der Prime Time. Mit "JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen" starten ProSieben und Joyn am Montag, 20. Oktober, in die neue Factual Reihe.

Sieben Montage eröffnet ein anderes Thema die neue Woche - von Handysucht, über Bildung bis Folterknast. Die Gesichter dahinter? Die erfahrenen Journalisten Jenke von Wilmsdorff, Linda Zervakis und Thilo Mischke.

Das komplette ProSieben und Joyn Factual-Line-Up im Herbst:

Montag, 20. Oktober 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen"

Im Anschluss "JENKE. LIVE. Der Talk".

Montag, 27. Oktober 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Under attack - wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren."

Montag, 3. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Report. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?".

Im Anschluss "Uncovered. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in Tokio".

Montag, 10. November 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden - der Deutsche aus dem Folterknast".

Montag, 17. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Zeitreise".

Montag, 24. November 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!".

Montag, 1. Dezember 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten".

"JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen" am Montag, 20. Oktober, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos auf Joyn

Im Anschluss "JENKE. LIVE. Der Talk", um 22:35 Uhr, auf ProSieben und kostenlos auf Joyn

