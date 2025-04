TWL-Technologie GmbH

TWL präsentiert PVT-Hybridkollektor für Sole-Wärmepumpen Systeme

Freihung / Eckernförde (ots)

Die TWL Technologie GmbH zeigt der internationalen Öffentlichkeit erstmals auf der Fachmesse Intersolar Europe im Mai ihren neuen Hybridkollektor PRISMA® PVT RBX. Das auf Solarthermie und thermische Speicher spezialisierte Unternehmen hat den neuen Kollektor in Kooperation mit dem Automobilzulieferer Mubea entwickelt.

Vom Einfamilienhaus bis zur kommunalen Wärmeversorgung: Die in Deutschland entwickelten Kollektoren eignen sich für vielfältige Anwendungen und lassen sich sowohl als reine Dachanlage installieren oder bivalent mit einer Erdquelle kombinieren. Dabei ist die Jahresarbeitszahl deutlich höher als bei Luft/Wasser-Wärmepumpen und das System ist im Außenbetrieb komplett geräuschlos. Weil der Hybridkollektor die Abwärme des PV-Moduls für die Warmwassererzeugung nutzt, ist der solare Energieertrag dreimal so hoch wie bei einem reinen PV-System. Durch die Kühlung erreicht man im Jahresmittel außerdem einen um bis zu zehn Prozent höheren Stromertrag.

KI-optimierte Technik

Die PV-Module des neuen Kollektors bestehen aus monokristallinen Topcon-Zellen, die für Schwachlicht optimiert sind. Sie haben eine Nennleistung von 450 Watt und einen Wirkungsgrad von 22,5 Prozent. Der zur Umgebungsluft exponierte Wärmetauscher kann zusätzlich zur Abwärme des PV-Laminats auch thermische Energie aus der Umgebungsluft entziehen. Damit stellt der Kollektor der Wärmepumpe kontinuierlich, unabhängig von solarer Einstrahlung, die nötige regenerative Energie zur Verfügung."Im Unterschied zu unseren Marktbegleitern, die auf Folienmodule setzen, verwenden wir Doppelglasmodule, was die Degradation reduziert", erklärt Christian Holst, Produktmanager PVT. Dank der hydraulischen Schnellkupplung lässt sich das System schnell und einfach und ganz ohne Werkzeug aufbauen und lösen. Ein weiterer USP: Mubea hat die Kanalgeometrie des Wärmetauschers mittels KI-Simulationen für einen gleichmäßigen Wärmeabtrag optimiert. Die Kollektortemperatur ist dadurch homogener, was den Stromertrag weiter erhöht. Die vergrößerte Tauscherfläche zur Umgebungsluft ermöglicht zusätzlich einen hocheffizienten Betrieb mit Sole-Wärmepumpen.

Hochwertige Qualität zum attraktiven Preis

Mubea hat für die Kollektoren seine Expertise aus der Fertigung von Kühlplatten für die Elektromobilität genutzt. Wir freuen uns, dass wir die qualitativ hochwertigen Produkte nun exklusiv in der DACH-Region vertreiben können - und das zu einem attraktiven Preis", ergänzt Holst. Die neuen Kollektoren sind ab dem vierten Quartal im Fachhandel und bei Handwerksbetrieben verfügbar.

TWL auf der Intersolar Europe

TWL stellt den neuen Hybridkollektor vom 7. bis zum 9. Mai auf der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft Intersolar Europe vor. Besucher finden das Unternehmen auf dem Messegelände in München in Halle A1, Standnummer 535. Journalisten bieten die TWL-Experten an allen drei Messetagen von 9 bis 10 Uhr und ab 16 Uhr individuelle Einzelgespräche an.

prisma-pvt.com

twl-technologie.de

