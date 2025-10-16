PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ProSieben

Affenstark trifft auf muuh-tiges Styling! KING und MUUHNIKA erobern ab Samstag, 8. November die "The Masked Singer"-Bühne

  • Bild-Infos
  • Download

Unterföhring (ots)

Tierisch gut. Ab Samstag, 8. November, schwingt der brasilianische Affe KING mit seinen bunten Federn und viel Glitzer über die "The Masked Singer"-Bühne auf ProSieben und Joyn. Daneben serviert die prachtvolle MUUHNIKA wechselnde Haarstyles und heiße Beats. Wer bringt das Rateteam um Verona Pooth und Chris Tall zum Grübeln? Wer sorgt für muuh-tige Überraschungen? Wer verbirgt sein wahres Gesicht am cleversten? Und vor allem: Wer versteckt sich am Ende unter MUUHNIKA und KING?

Powervolle Pracht. Der gigantische KING ist fast drei Meter groß und ein echtes High-Tech-Wunder. Insgesamt 4.000 Federn sorgen für sein prachtvolles Auftreten. Sein Körper aus luftaufgeschäumtem Thermoplastik hält die Figur federleicht.

Perücken-Parade. MUUHNIKA bringt das Publikum mit ständig wechselndem Look zum Staunen. Ihre Waffe: eine ganze Sammlung von Haarstyles. Bis zu 15 Perücken wurden für eine Frisur in Einzelteile zerlegt, geföhnt, gestylet und neu inszeniert. So zeigt sich MUUHNIKA in jeder Show von einer anderen Seite.

Matthias Opdenhövel ist der Showmaster von "The Masked Singer". EndemolShine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben.

"The Masked Singer" - sechs Folgen, ab 8. November 2025, live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

