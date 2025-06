Reacta Healthcare

Reacta Healthcare kündigt Umwandlung in eine Einrichtung zur Herstellung von Multiallergenen an

Deeside, Wales (ots/PRNewswire)

Erste Herstellung von Eiern und Milchprodukten in pharmazeutischer Qualität für Provokationstests

Das Produktportfolio der Testmahlzeiten umfasst nun auch Erdnüsse, Milch und Eier

Die Innovationspipeline umfasst die Entwicklung von Produkten für die „Top 9" der Allergene sowie ein Produkt, das für Kinder ab 6 Monaten geeignet ist

Der Mai 2025 war ein weiterer wichtiger Meilenstein für Reacta Healthcare, da die erste Produktionscharge von Milch- und Ei-Provokationstests in pharmazeutischer Qualität hergestellt wurde. Diese ersten Bestellungen werden international für zwei klinische Studien versandt, in denen neuartige Behandlungen von Lebensmittelallergien untersucht werden.

Die Bedeutung der Berücksichtigung mehrerer Nahrungsmittelallergien sowohl bei der Diagnose als auch bei der Behandlung hat zunehmend an Relevanz gewonnen. Unter den Menschen mit Lebensmittelallergien leiden 46 % der Erwachsenen und 40 % der Kinder an mehreren Lebensmittelallergien, weshalb ein ganzheitlicher Ansatz für Gesundheitsdienstleister von entscheidender Bedeutung ist.

Die Ergänzung der bestehenden Erdnussprodukte von Reacta Healthcare um Mahlzeiten mit Ei und Milch spiegelt die Verbreitung von Mehrfachallergien wider. Diese Produkte wurden speziell für die Anforderungen der Lebensmittelallergieforschung und klinischer Einrichtungen entwickelt und gewährleisten Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit bei verschiedenen Allergenen. Die Entwicklung dieser neuen standardisierten Allergenprodukte ermöglicht eine einfache Erweiterung des Produktportfolios um weitere Allergene.

Die vollständige Entwicklung und Herstellung der neuen Produkte erfolgte am Standort von Reacta Healthcare in Deeside, Großbritannien, der von der britischen Arzneimittelzulassungsbehörde MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) zugelassen ist. Die Testmahlzeiten erfüllen die Anforderungen der Kunden in Bezug auf Allergenidentifizierung, Standardisierung und cGMP-Herstellung. Seit 2017 wurden diese Unterlagen mehrfach erfolgreich bei verschiedenen Gesundheitsbehörden, darunter der FDA und der EMA, eingereicht.

Die Testmahlzeiten von Reacta eignen sich für alle Phasen klinischer Studien zur Verwendung in doppelblinden, placebokontrollierten oralen Nahrungsmittelprovokationstests. Mit der Aufnahme von zwei weiteren Allergenen ist Reacta ideal positioniert, um einer wachsenden klinischen Forschungsgemeinschaft, die nach einer „antigenunabhängigen" Indikation für ihre jeweiligen Therapien sucht, verschiedene Kombinationen von Provokationstests anzubieten. Die Multi-Allergen-Website ist nun eingerichtet, um weitere Mahlzeiten für Allergen-Provokationstests nahtlos zu entwickeln. Prototypen mit Haselnüssen und Cashewnüssen wurden bereits entwickelt.

Das Unternehmen nutzt seine internen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, um die Forschung, Diagnose und klinische Praxis von Nahrungsmittelallergien voranzutreiben.

INFORMATIONEN ZU REACTA HEALTHCARE

Reacta Healthcare verfügt über eine von der MHRA zugelassene pharmazeutische Produktionsstätte im Vereinigten Königreich. Ihre weltweit patentierten Testmahlzeiten werden weltweit in therapeutischen Studien zur Diagnose und Überwachung von Lebensmittelallergien eingesetzt.

