Clever durch den Winter: Betonfertiggarage sorgt automatisch für perfektes Garagenklima

Bonn

Der Winter stellt besondere Anforderungen an die Garagennutzung. Gerade in der kalten Jahreszeit ist regelmäßiges Lüften wichtig, um Feuchteschäden zu vermeiden und optimale Lagerbedingungen für Sommerreifen zu schaffen. Die Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V. gibt wichtige Tipps für die richtige Garagennutzung in der kalten Jahreszeit.

"Wenn mit dem Auto Schnee in die Garage gebracht wird, kommt es zu Schmelzwasser, das sich auf dem Boden und als Kondensat in der Luft sammelt", erklärt Matthäus Moser von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V.. Sein Tipp: Das Fahrzeug vor dem Einparken grob mit einem Besen von Schnee befreien, besonders die Radkästen. Die restliche Feuchtigkeit lässt sich durch regelmäßiges Stoßlüften bei komplett geöffnetem Tor abtransportieren.

Automatische Lüftung als Komfortplus

Besitzer einer Betonfertiggarage profitieren von der serienmäßigen Ausstattung mit Lüftungsöffnungen in der Rückwand und meist einem Lüftungsspalt zwischen Torblatt und Garagenboden. "Diese sorgen für einen permanenten Luftwechsel", so Moser. "Die Öffnungen müssen allerdings freigehalten werden, damit sie ihre Funktion erfüllen können." Bei direkter Angrenzung an andere Gebäude bieten sich alternativ Deckenlüfter an.

Ideale Bedingungen für die Reifenlagerung

Die Betonfertiggarage eignet sich auch hervorragend für die Einlagerung von Sommerreifen. Der Baustoff Beton nimmt Temperaturspitzen auf und gibt sie zeitversetzt an die Umgebungsluft ab. "So herrscht ein relativ konstantes Raumklima, das ideal für die Lagerung des empfindlichen Gummis ist", erläutert Moser. Reifen ohne Felgen sollten stehend gelagert und regelmäßig gedreht werden. Kompletträder können liegend übereinander oder platzsparend an speziellen Wandhalterungen aufbewahrt werden.

Sicher auch bei Schneelasten

Ein weiterer Vorteil der Betonfertiggarage: Die Dächer sind für eine Mindestlast von 1,5 kN/qm ausgelegt. "Diese hohe Traglast macht unsere Garagen nicht nur schneeresistent, sondern ermöglicht auch die Installation von Solarthermieanlagen", betont Moser.

Eine Betonfertiggarage bietet optimale Bedingungen für die Unterbringung von Fahrzeug und Reifen - bei minimalem Pflegeaufwand durch die intelligente Lüftungstechnik.

