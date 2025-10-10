ProSieben

A Kind of Magic? In der neuen ProSieben-Show "Staying Alive" singt Freddie Mercury mit Samu Haber

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

10. Oktober 2025. Die No Angels singen "Daylight in Your Eyes" mit Elvis Presley. Sasha groovt gemeinsam mit Amy Winehouse zu "I feel lonely". Alvaro Soler stimmt im Duett mit Whitney Houston seinen Hit "Sofía" an. Und Samu Haber performt mit Freddie Mercury "Fairytale gone bad". Klingt unmöglich? Nein, das klingt magisch. Denn dank modernster Technik kehren in der neuen Musikshow "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" auf ProSieben und Joyn Legenden der Musikgeschichte zurück auf die Bühne und performen mit aktuellen Musikstars ihre jeweiligen Hits im Duett.

So funktioniert "Staying Alive":

Samu Haber, die No Angels, Alvaro Soler und Sasha treten in der neuen ProSieben-Musikshow "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" in einen ganz besonderen musikalischen Wettstreit: Sie performen auf der Bühne mit Elvis Presley, Whitney Houston, Amy Winehouse und Freddie Mercury und interpretieren in Duetten ihre eigenen Hits und die größten Songs der Musiklegenden der Vergangenheit neu. Möglich macht das die modernste Technik. Wer überzeugt das Publikum mit seiner Performance am meisten und liefert das Duett des Abends?

Produziert wird "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" ab Ende Oktober von der EndemolShine Germany. Tickets für die Aufzeichnungen gibt es ab sofort unter Staying Alive | MyShow

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell