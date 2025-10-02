ProSieben

Das "Promi Padel WM"-Teilnehmerfeld steht fest: Mats Hummels, Lena Gercke, Christoph Kramer und Dagi Bee spielen um den PadelCity Cup

Unterföhring (ots)

Das Teilnehmerfeld ist komplett! Am Samstag, 18. Oktober, findet in München die erste "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" live um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn statt. Ob Fußballstar, Tennisspieler, Creator oder Show-Größe - sie alle kämpfen um den PadelCity Cup und liefern sich spektakuläre Ballwechsel in der am schnellsten wachsenden Sportart der Welt. Im SAP Garden in München treten die prominenten Spieler und Spielerinnen gegeneinander an und zeigen, wer sich im Doppel auf dem Padel-Court durchsetzt.

Actionreiche Ballwechsel und Promi-Power. Bei der "Promi Padel WM" mit dabei:

Mats Hummels & Mischa Zverev, Christoph Kramer & Marc Rzatkowski, Uwe Ochsenknecht & Christian Düren, Dagi Bee & Daniel Boschmann, Younes Zarou & Elias Becker, Marcell Jansen & Stephan Gerick, Lena Gercke & Mario Gomez sowie Dominik Stuckmann & Karo Kauer.

Damit die Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause nichts verpassen, begleitet ein starkes Team das Event: Steven Gätjen moderiert, Vivi Geppert berichtet direkt vom Spielfeldrand, Marco Hagemann kommentiert das Sportgeschehen - und Chris Tall sorgt als Co-Kommentator für den zusätzlichen Spaßfaktor.

Tickets für das Live-Event gibt es unter www.promi-padel-wm.de

Sie wissen nicht, was Padel ist?

Padel kombiniert Elemente aus Tennis und Squash, wird auf einem 10x20 Meter großen Feld gespielt und lebt von spektakulären Ballwechseln an Glas- und Gitterwänden. Gespielt wird in der Regel im Doppel, also zwei gegen zwei.

Produziert wird die "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" von i&u Studios in Partnerschaft mit PadelCity.

"Die Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" am Samstag, 18. Oktober 2025, auf ProSieben und auf Joyn.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell