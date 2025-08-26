Napster Partners

Napster geht Partnerschaft mit Fenerbahçe SK ein, um einen 3D-basierten, KI-gestützten virtuellen Shop für Millionen Fans weltweit zu lancieren - exklusiv über Fenerium

Napster (ehemals Infinite Reality), das innovative Unternehmen, das die nächste Generation digitaler Medien und E-Commerce vorantreibt, gab heute eine Partnerschaft mit dem türkischen Fußball-Schwergewicht Fenerbahçe bekannt, um einen 3D-basierten, KI-gestützten virtuellen Shop zu starten, der exklusiv über Fenerium, die offizielle Einzelhandelsplattform des Vereins, verfügbar ist. Nach der kürzlichen Eröffnung des immersiven Stores von SL Benfica festigt Napster mit dem heutigen Meilenstein seine Position als führender Anbieter von immersiven Erlebnissen.

Untersuchungen zeigen, dass sich 90 % der Generation Z sich als Gamer bezeichnen und 82 % der Sportfans mobile Geräte nutzen, um Inhalte während der Übertragung von Veranstaltungen zu konsumieren. Dies deutet darauf hin, dass gamifizierte, interaktive Erlebnisse für junge, digital affine Verbraucher unverzichtbar sind. Der virtuelle Shop von Fenerbahçe ist auf der Höhe der Zeit und bietet Fans eine spielerische Umgebung, in der sie mit 3D-Modellen von Produkten interagieren können. Dazu kommt ein virtueller Einkaufsbegleiter mit künstlicher Intelligenz, der über einen Echtzeit-Video-Chat in mehreren Sprachen kommuniziert.

Wesentliche Merkmale:

Zugänglich über die bestehende Website von Fenerbahçe: Kunden aus aller Welt können direkt über die Website von Fenerbahçe auf das Erlebnis zugreifen, ohne dass sie eine Anwendung herunterladen oder spezielle Hardware benötigen.

Kunden aus aller Welt können direkt über die Website von Fenerbahçe auf das Erlebnis zugreifen, ohne dass sie eine Anwendung herunterladen oder spezielle Hardware benötigen. 3D-Merchandising: Der markeneigene Umkleideraum bietet über 50 Produkte, die in 3D betrachtet werden können, darunter auch die neue Adidas-Ausrüstung des Clubs.

Der markeneigene Umkleideraum bietet über 50 Produkte, die in 3D betrachtet werden können, darunter auch die neue Adidas-Ausrüstung des Clubs. KI-unterstützte Einkaufshilfe: Fans können per Video mit einem mehrsprachigen KI-Begleiter sprechen, der ihnen dabei hilft, die Website zu erkunden und Produkte auszuwählen.

Fans können per Video mit einem mehrsprachigen KI-Begleiter sprechen, der ihnen dabei hilft, die Website zu erkunden und Produkte auszuwählen. Produkt-Interaktivität: Trikots und andere Produkte innerhalb der Plattform sind individuell anpassbar, wodurch das Erlebnis noch persönlicher und interaktiver wird.

„Es ist unglaublich bereichernd zu sehen, wie sich unsere Lösungen auf globaler Ebene in den Bereichen Sport und Unterhaltung durchsetzen, die von einer riesigen, leidenschaftlichen Fangemeinde profitieren", so Sam Huber, CEO von MENA und Global President of Enterprise bei Napster. „Mit über 150 Millionen digitalen Interaktionen, die auf unserer Plattform verfolgt wurden, und mehr als 500 erfolgreichen Projekten für bekannte Marken wie Crate & Barrel, J.Crew, Laura Mercier, Disney Music Group und Swarovski steht Napster an der Spitze der Innovation."

Esin Güral Argat, Vorstandsmitglied von Fenerbahçe SK und Vorstandsvorsitzender von Fenerium: „Wir glauben an diese Initiative nicht nur als kommerzielles Unterfangen, sondern als strategischen Schritt, um die emotionale Bindung zwischen unseren Fans und dem Verein im digitalen Bereich zu vertiefen. Mit der Eröffnung des ersten virtuellen 3D-Shops in der Türkei bringen wir das Einkaufserlebnis aus dem Laden in die digitale Welt."

Fans weltweit können über die offizielle Website von Fenerium auf den virtuellen Shop in englischer und türkischer Sprache zugreifen.

