Smarte Rechtssicherheit: eRecht24 erweitert Premium-Angebot

Berlin (ots)

eRecht24, Deutschlands führende Plattform für rechtssichere Websites, präsentiert umfassende Neuerungen für Premium-Mitglieder. Im Zentrum steht der neue digitale Vertragsabschluss: Verträge können online zwischen zwei Parteien geschlossen und rechtssicher mit einer digitalen Signatur versehen werden. AGB lassen sich direkt integrieren, ergänzt um Funktionen wie Upload-Möglichkeit, Kommentarfeld, Zeitstempel und automatische Benachrichtigungen.

Der Projekt-Manager wurde erweitert und ermöglicht nun die zentrale Verwaltung aller Rechtstexte - von Datenschutz und Impressum über Barrierefreiheit, KI und Social Media bis hin zu Cookie Consent. Für Letzteres steht nun der Anbieter CCM19 zur Verfügung.

Das Angebot umfasst zudem neue Premium-Generatoren, Praxis-Guides, Videos und Checklisten zu aktuellen Rechtsthemen. Ein überarbeitetes Premium-Dashboard bietet mehr Benutzerfreundlichkeit und schnellen Zugriff auf alle Tools.

Auch die Datenschutz-Management-Software wurde optimiert, um Datenschutzprozesse in Unternehmen noch effizienter zu gestalten.

Alle Lösungen stehen Premium-Mitgliedern exklusiv im eRecht24-Account zur Verfügung - rechtssicher, praxisnah und einfach in der Anwendung.

Zu eRecht24 Premium: https://www.e-recht24.de/mitglieder/

Original-Content von: eRecht24 GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell