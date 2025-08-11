eRecht24 GmbH & Co. KG

eRecht24 erweitert Premium-Angebot um neue Tools für Social-Media-Rechtssicherheit inkl. TikTok-Shop-AGB

Berlin (ots)

eRecht24 erweitert sein Premium-Angebot um neue Werkzeuge für die rechtssichere Nutzung von Social Media. Damit erhalten Unternehmen, Influencer, Agenturen und Online-Händler praxisnahe Hilfen, um ihre Social-Media-Aktivitäten rechtskonform zu gestalten.

Kernstück des Updates ist der neue Social-Media-Check. Mit wenigen Klicks erhalten Nutzer eine rechtliche Bewertung ihrer Social-Media-Nutzung. Das Tool zeigt, ob der Auftritt rechtskonform ist, und gibt konkrete Empfehlungen, um rechtliche Risiken zu minimieren.

Darüber hinaus stellt eRecht24 aktualisierte AGB und Widerrufsbelehrungen für TikTok-Shops bereit. Diese Vorlagen sind auf die Anforderungen der Plattform zugeschnitten und erleichtern Betreibern die Einrichtung rechtssicherer Online-Shops.

Das Angebot wird ergänzt durch Checklisten, Praxis-Guides und Videoanleitungen zu Themen wie Impressumspflicht, Datenschutz, Werbekennzeichnung und Vertragsrecht. Die Materialien richten sich an alle Erfahrungsstufen und sind für den direkten Praxiseinsatz konzipiert.

Die neuen Inhalte und Tools sind ab sofort für alle eRecht24-Premium-Nutzer verfügbar.

Zum Social-Media-Check: https://www.e-recht24.de/social-media-check.html

Zu eRecht24 Premium: https://www.e-recht24.de/mitglieder/

Original-Content von: eRecht24 GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell