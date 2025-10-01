PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ProSieben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ProSieben

Geht unter die Haut. "Chris Talls 'Chris Du mich berühmt?' Show" ab Mittwoch, 22. Oktober, auf ProSieben

Geht unter die Haut. "Chris Talls
  • Bild-Infos
  • Download

Unterföhring (ots)

Diese Show erfordert Mut. Diese Show geht unter die Haut. Diese Show bringt eine Hauptrolle. Und diese Show läuft zur besten Sendezeit. "Chris Talls 'Chris Du mich berühmt' Show" startet am Mittwoch, 22. Oktober 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn. In jeder Folge tritt Chris Tall in verschiedenen Eins-gegen-Eins-Herausforderungen gegen seine drei prominenten Show-Gäste an. Wer sein Spiel verliert, bekommt eine Strafe: von der stinkenden Fisch-Jacke bis zum Tattoo ... Zehn Kandidat:innen tippen darauf, wer die Aufgaben für sich entscheidet. Der beste Tipper gewinnt 10.000 Euro und die Hauptrolle in einem besonderen (Kurz-)Film, der direkt nach der Ausstrahlung kostenlos auf Joyn abrufbar ist.

Zum Auftakt stellen sich Vanessa Mai, Eko Fresh und Rick Kavanian den Challenges mit Gastgeber Chris Tall. Andrea Kaiser moderiert "Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show". Produzent ist Banijay Productions Germany.

"Chris Talls 'Chris Du mich berühmt' Show" - ab Mittwoch, 22. Oktober 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn 

Pressekontakt:
Frank Wolkenhauer
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158
email:  Frank.Wolkenhauer@seven.one

Photo Production & Editing
Nadine Vaders
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161
email:  Nadine.Vaders@seven.one

ProSieben
Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ProSieben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ProSieben
Weitere Storys: ProSieben
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren