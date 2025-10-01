ProSieben

Geht unter die Haut. "Chris Talls 'Chris Du mich berühmt?' Show" ab Mittwoch, 22. Oktober, auf ProSieben

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Diese Show erfordert Mut. Diese Show geht unter die Haut. Diese Show bringt eine Hauptrolle. Und diese Show läuft zur besten Sendezeit. "Chris Talls 'Chris Du mich berühmt' Show" startet am Mittwoch, 22. Oktober 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn. In jeder Folge tritt Chris Tall in verschiedenen Eins-gegen-Eins-Herausforderungen gegen seine drei prominenten Show-Gäste an. Wer sein Spiel verliert, bekommt eine Strafe: von der stinkenden Fisch-Jacke bis zum Tattoo ... Zehn Kandidat:innen tippen darauf, wer die Aufgaben für sich entscheidet. Der beste Tipper gewinnt 10.000 Euro und die Hauptrolle in einem besonderen (Kurz-)Film, der direkt nach der Ausstrahlung kostenlos auf Joyn abrufbar ist.

Zum Auftakt stellen sich Vanessa Mai, Eko Fresh und Rick Kavanian den Challenges mit Gastgeber Chris Tall. Andrea Kaiser moderiert "Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show". Produzent ist Banijay Productions Germany.

"Chris Talls 'Chris Du mich berühmt' Show" - ab Mittwoch, 22. Oktober 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158 email: Frank.Wolkenhauer@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: Nadine.Vaders@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell