Musik im Ohr! "The Voice of Germany" startet besser als 2024

Unterföhring (ots)

Tolle Stimmen, schöner Auftakt: Die erste Ausgabe von "The Voice of Germany" begeistert zum Staffelstart am Donnerstag mit besseren Werten als 2024. Mit 4 Millionen Musikfans (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) auf ProSieben erreicht die Show mehr Zuschauende als im Vorjahr. Ein Plus verzeichnet der Start von "The Voice of Germany" ebenfalls in der ProSieben-Senderzielgruppe: Gute 10,5 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen lassen sich die ersten Coach-Fights von Shirin David, Rea Garvey, Michi Beck & Smudo und Nico Santos um die besten Stimmen des Landes nicht entgehen. Bei den älteren Zuschauer:innen (14-59 J.) erreicht #TVOG überzeugende 10,2 Prozent Marktanteil.

Schon heute (Freitag, 26. September) um 20:15 Uhr geht es in die zweite Runde der Blind Auditions in SAT.1.

Alle Informationen und Bilder der Talente der zweiten Folge #TVOG gibt es auf der #TVOG-Presseseite unter presse.prosieben.de und presse.sat1.de

Die neue Staffel "The Voice of Germany" - donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und freitags in SAT.1. Auf Joyn gibt es direkt im Anschluss immer schon die nächste Folge exklusiv vorab.

