ProSieben

Hollywoodstar Anthony Hopkins brilliert als Römischer Kaiser in der US-Serie "Those About to Die" auf ProSieben und Joyn

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

23. September 2025.Intrigen. Macht. Einfluss. ProSieben zeigt ab Freitag, 17. Oktober, um 20:15 Uhr, Roland Emmerichs zehnteilige Event-Serie "Those About to Die" mit Hollywood-Star Anthony Hopkins als Kaiser Vespavian in der Hauptrolle. Die neue US-Serie spielt in Rom, 79 n. Chr. Im Schatten eines gigantischen Kolosseums, wo blutrünstige Gladiatorenkämpfe und spektakuläre Wagenrennen das Volk begeistern, spinnt der korrupte römische Adel Intrigen um Macht und Einfluss. Während Kaiser Vespavian (Anthony Hopkins) herrscht, versuchen die Patrizier den alternden Kaiser vom Thron zu stoßen und entfachen damit einen Erbstreit um die Krone zwischen Vespavians Söhnen Titus (Tom Hughes) und Domitian (Jojo Macari). Zwischen blutigem Entertainment und hinterlistigen Familienangelegenheiten hoffen viele Bewohner auf den politischen Aufstieg - in einer gefährlichen Welt voller Blut und Verrat.

ProSieben zeigt zehn Folgen "Those About to Die" ab 17. Oktober, freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen und ab Freitag, 10. Oktober kostenlos auf Joyn.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell