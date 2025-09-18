ProSieben

"HeidiFest" im Hofbräuhaus: Heidi Klum feiert mit 700 Gästen, 21 Künstler:innen, ihren Kindern Leni, Henry, Johan und Lou sowie Ehemann Tom und Schwager Bill in München

Unterföhring (ots)

Wenn Heidi Klum am Donnerstag, 18. September 2025, um 20:15 Uhr ins legendäre Hofbräuhaus nach München einlädt, dann kommen sie alle: Internationale Supermodels, Moderator:innen, ehemalige Fußballstars, #GNTM-Models, Social-Media-Stars und bekannte TV-Größen feiern gemeinsam mit ihr das "HeidiFest" - die große Pre-Wiesn-Party in München.

700 Gäste: Stars zwischen Dirndl und Lederhosen

Auf dem roten Teppich und im Herzstück des Hofbräuhauses, der sogenannten "Schwemme", geben sich die prominenten Gäste die Maßkrüge in die Hand. Natürlich lässt sich auch Heidi Klums Familie diese Feier nicht entgehen: Ihre Kinder Leni, Henry, Johan und Lou sowie Ehemann Tom und Schwager Bill Kaulitz machen die Party komplett.

Musikalisches Feuerwerk mit Partygarantie

Ein bayerisches Fest ohne ordentliche Musi? Nicht denkbar! Das "HeidiFest" wird von einem hochkarätigen musikalischen Line-up begleitet, das für die richtige Wiesn-Stimmung sorgt: Schlagerikonen wie Jürgen Drews, die Wildecker Herzbuben, Michael Holm, Peter Kraus und Roberto Blanco, Partystars wie die Schick Sisters + Opus Band, Münchener Freiheit, Lou Bega und Lucas Cordalis sowie internationale Gäste wie Haddaway und The Weather Girls. Mit Hits wie "Ein Bett im Kornfeld", "Live is Life" und "Ein bisschen Spaß muss sein" bringen sie echtes Festzelt-Feeling ins Hofbräuhaus - und von dort direkt ins Wohnzimmer.

Um 17:00 Uhr zeigt ProSieben in "Die ProSieben Preshow zum HeidiFest" die Highlights des Red-Carpet-Spektakels. Ab 20:15 Uhr steigt dann das "HeidiFest" aus dem Münchner Hofbräuhaus auf ProSieben.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell