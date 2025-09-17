ProSieben

Im Team mit dem Erzfeind. ProSieben lädt in "Die Abrechnung" Promis zum Showdown

Unterföhring (ots)

Konfrontationstherapie für Reality-Stars: ProSieben gibt in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" ab Donnerstag, 6. November 2025, acht Promi-Duos die Chance, sich den Konflikten ihrer Vergangenheit zu stellen. Natürlich läuft das Programm auch kostenlos auf Joyn.

In der neuen Reality-Show wissen die Promis vorab nicht, worauf sie sich einlassen - erst beim Einzug erfahren sie, dass sie hier auf genau die Person treffen, mit der sie am wenigsten gerechnet hätten: ihren Erzrivalen. In einem Haus mitten im Nirgendwo müssen sie ausgerechnet mit diesem Streitgegner zusammenleben und sogar ein Team bilden, um in Challenges zu überstehen. Aus Dauerclinchern wird ein Doppelpack wider Willen. Wer schafft es, das Beef-Beil zu begraben und trotz alter Wunden als Team zu funktionieren? Bei wem kochen die Emotionen über? Welches Duo sichert sich am Ende das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro?

Lizi Sofeso, Unterhaltungschefin für Joyn und ProSieben: "Bekannte Gesichter, bekannte Geschichten - ungewisser Ausgang. In unserer neuen ProSieben- und Joyn-Reality-Show 'Die Abrechnung' gibt es für acht zerstrittene Duos nur zwei Optionen: Zusammenarbeiten oder zusammen untergehen. In keinem anderen Format liegen Versöhnung und Verrat so nah beieinander. Offene Rechnungen werden beglichen, alte Fehden neu ausgelebt und - so viel sei verraten - die Fetzen werden fliegen."

Katrin Stefanovic, Managing Director Banijay Productions: '"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" vereint das Beste aus zwei Welten: hyperemotionale Reality und fiebertraumartige Exit-Games. Wenn aus Rivalen Teams werden müssen, ist das der Zündstoff für eine packende Mischung aus dramatischer Reality und spektakulärer Studioshow, die es so im deutschen Fernsehen noch nicht gegeben hat."

"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wird produziert von Banijay Productions Germany.

"Die Abrechnung - der Promi-Showdown" - fünf Folgen, ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

