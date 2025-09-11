ProSieben

Mutig. Manni Ludolf springt für Dolly Buster bei "Deutschlands dümmster Promi" ein

Unterföhring (ots)

Der traut sich was. Alle wollen so schnell wie möglich raus aus der Show, er steigt erst kurz vor der Halbzeit ein. Manni Ludolf ersetzt ab der dritten Ausgabe von "Deutschlands dümmster Promi" Dolly Buster im Teilnehmerfeld - am Montag, 15. September 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Die Erotik-Ikone verabschiedet sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Show.

"Manni Ludolf hat mich ehrlich überrascht", stellt Moderatorin Amira Aly fest. "Der wusste wirklich viel, war super gelaunt und hat eine tolle Energie reingebracht. Eine echte Bereicherung." Großes Lob gibt es auch von Christian Düren: "Es gibt wenige Leute, die so positiv sind wie Manni Ludolf - und dazu noch so viel wissen. Witzig war, dass er immer wieder darauf verwiesen hat, dass er 'Galileo' guckt."

Der neue ProSieben-Montag, am 15. September 2025, auf ProSieben und kostenlos auf Joyn:

"Deutschlands dümmster Promi", um 20:15 Uhr

"Crash Games - Bruchlandung der Realitystars", um 21:20 Uhr

(Die Bruchlandungs-Teams in Folge drei: Christina Graß mit Yeliz Koc, Xenia von Sachsen mit Ismet Atli, Tara Tabitha mit Jens Hilbert, Nathalie Gaus mit Gina-Lisa Lohfink, Aurelio Savina mit Larissa und Pia Tillmann mit Zico Banach)

