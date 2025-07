GLS Bank

Silvia Winkler wird neue Regionalleiterin Frankfurt

Die ehemalige Geschäftsführerin von Oikocredit Hessen wechselt zur GLS Bank in Frankfurt. Sie will besonders das Bewusstsein für nachhaltige Finanzen stärken.

Oikocredit und fairer Handel: Silvia Winkler ist eine Größe in der nachhaltigen Wirtschafts- und Finanzszene. Ab heute übernimmt sie die Regionalleitung der GLS Bank-Filiale Frankfurt. Silvia Winkler: "Mich interessiert, wie eine alternative Wirtschaft aussehen kann und wie wir ganz praktisch Geldanlagen für eine gute Entwicklung einsetzen können."

Am heutigen 1. Juli tritt sie die Stelle als Regionalleiterin in Frankfurt an. Sie möchte die persönliche Begegnung mit den Kund*innen in den Fokus nehmen - am 23. September öffnet die neue Filiale Frankfurt in der Leipziger Straße 17. Die GLS Bank verwandelt eine ehemalige Filiale der Deutschen Bank in ein Zentrum der nachhaltigen Finanzierung.

Wilfried Münch, Regionalleiter GLS Bank Baden-Württemberg, ist seit Jahren durch die Arbeit innerhalb der Fair Finance Week mit Winkler verbunden. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Silvia Winkler eine erfahrene Persönlichkeit aus der nachhaltigen Finanzszene für unser Haus gewinnen konnten. Sie vertritt in ihren bisherigen Aufgaben schon lange die Werte der GLS Bank", sagt Münch.

Die gelernte Bankerin schloss 1992 ihre Lehre bei der Sparkasse in Hanau ab und war anschließend als Kreditberaterin tätig. Sie absolvierte ein Wirtschaftsstudium, arbeitete anschließend bei der Chase Manhattan Bank Frankfurt. Außerdem verantwortete sie die Personalleitung bei der Privatbank Hauck und Aufhäuser Lampe.

Winklers Arbeit war immer geleitet von dem Gedanken, wie Geld den Menschen zugutekommt. 2012 wechselte sie zu der sozial-ökologischen Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit. Hier stärkte sie besonders die Bildungs-, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit.

Silvia Winkler ist als Expertin im nachhaltigen Finanzwesen offen für Interviews zu den Themen Sustainable Finance, Netzwerke und lokale Wirtschaftsthemen, Female Finance.

Über die GLS Bank:

Die GLS Bank wurde 1974 in Bochum gegründet. Mit rund 378.000 Kund*innen ist sie die älteste und größte nachhaltige Bank Deutschlands. Die Bank finanziert nur sozial-ökologische Projekte und Unternehmen. Die Einlagen der Gemeinschaft fließen in Kredite für Erneuerbare Energien, Ernährung, nachhaltige Wirtschaft, Wohnen, Bildung und Kultur sowie Soziales und Gesundheit.

