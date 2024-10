RTLZWEI

Matthias Aichner alias "Tiroler Schmäh" veröffentlicht neue Single "Meilenstein"

TikTok-Comedian "Tiroler Schmäh" veröffentlich neuen Song

Die Single "Meilenstein" ist ab Freitag, den 18. Oktober 2024, erhältlich

Matthias Aichner alias "Tiroler Schmäh" hat sich auf Social Media mit lustigen Sketchen einen Namen gemacht. Doch in dem Tiroler Bua steckt noch mehr - ein waschechter Musiker. Und als dieser veröffentlicht er am 18. Oktober seinen neuen Song "Meilenstein".

Matthias Aichner, besser bekannt als der "Tiroler Schmäh", hat sich in den sozialen Medien bereits einen Namen gemacht und begeistert Millionen von Followern auf TikTok und Instagram mit seinem einzigartigen Humor. Mit beeindruckenden 42 Millionen Aufrufen auf TikTok und 14 Millionen auf Instagram hat er sich als einer der populärsten Comedy-Influencer im deutschsprachigen Raum etabliert. Doch jetzt schlägt er musikalisch neue Töne an - und setzt mit seiner neuen Single einen echten Meilenstein.

Der Song beschreibt eine Beziehung als entscheidenden Wendepunkt im Leben. Mit gefühlvollen Texten und eingängigen Melodien erzählt "Tiroler Schmäh" von einer emotionalen Reise voller Liebe, Verbundenheit und gemeinsamen Erinnerungen. "Meilenstein" ist eine Hymne auf die Vergangenheit und der optimistische Blick in eine hoffnungsvolle Zukunft - ein Song, der die Herzen seiner Fans berühren wird. "Tiroler Schmäh" schlägt mit "Meilenstein" einen neuen Weg ein und zeigt seine facettenreiche Persönlichkeit, die weit über Comedy hinausgeht.

Das musikalische Highlight wird mit einem besonderen TV-Ereignis gekrönt: Am 26. Oktober feiert der Künstler sein TV-Debüt mit der eigenen Show "Made in Austria - Sounds unserer Heimat" auf Servus TV. In der Sendung präsentiert der singende Influencer die vielfältige Musikkultur Österreichs und bringt damit sowohl musikalische Newcomer als auch etablierte Künstler ins Rampenlicht.

Das Video zu "Meilenstein" feiert am 18. Oktober 2024 um 18:30 Uhr auf YouTube Weltpremiere. Fans können das Video HIER sehen.

"Meilenstein" von "Tiroler Schmäh" ist ab dem 18. Oktober 2024 erhältlich. Die Single wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.

