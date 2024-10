RTLZWEI

Diese Woche bei "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen"

Danni wird Eventplanerin: Wird ihre Mama-Party zum Erfolg?

München (ots)

Joelina wird Flugbegleiterin - mit Homebase in Deutschland

Jenna plant eine Überraschung für Danni

Die letzte Folge "Diese Büchners" am Mittwoch, den 16. Oktober 2024, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge sieht Joelina ihrer Zukunft als Flugbegleiterin entgegen. Mama Danni ist währenddessen im Partyplan-Stress, denn ihre Event-Reihe mit Mama-Partys soll ein voller Erfolg werden. Dafür holt sie sich prominente Unterstützung. Die finale Episode von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" wird am 16. Oktober 2024 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt.

Emotionale Momente für die Großfamilie: Ein plötzlicher Krankenhausaufenthalt von Jada macht der Familie Sorgen. Die 19-Jährige musste mehrere Tage unter ärztlicher Aufsicht im Krankenhaus bleiben. Zum Glück ist der Familienzusammenhalt groß und die junge Frau darf schon bald wieder nach Hause.

Für Joelina steht ein Neuanfang an. Die Flugbegleiterin hat einen Job bei einer deutschen Airline ergattert - muss dafür allerdings nach Hamburg ziehen. Platzt der Traum vom WG-Leben in Palma mit der kleinen Schwester?

Während diese persönlichen Veränderungen anstehen, hat Danni beruflich klare Pläne gefasst: Nach langen Überlegungen entscheidet sie sich gegen das Bar-Business und verfolgt nun eine neue Idee. Sie möchte exklusive Frauen-Partys organisieren, insbesondere für Mütter, die sich eine Auszeit vom Alltag nehmen wollen. Gemeinsam mit Tochter Jada plant sie alles bis ins kleinste Detail und findet schließlich einen Beach Club auf Mallorca, der perfekt für ihr Event geeignet ist. Nach einer Besichtigung ist Danni überzeugt und unterschreibt den Vertrag. Damit die Party ein Erfolg wird, sucht sie sich Hilfe im Freundeskreis: Dennis Schick, bekannt aus der RTLZWEI-Sendung "Traumfrau gesucht", greift Danni unter die Arme, damit das Event ein Highlight wird.

Jenna, die das Tanzen liebt, hat zudem eine Überraschung für ihre Mutter vorbereitet: Gemeinsam mit ihrer Schwester Jada, übt sie heimlich einen Tanz ein. Ihre Leidenschaft fürs performen hat sie von ihrem Vater Jens, mit dem sie früher vor dem Schlafengehen oft tanzte. Eine Box voller Erinnerungen an Jens ist für Jenna ein emotionaler Schatz, den sie sorgsam hütet.

"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" wird von Picture Puzzle Medien produziert. Ausstrahlung der letzten Episode am Mittwoch, den 16. Oktober 2024, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Episode ist nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen":

2015 lernte Danni Büchner den Mallorca-Auswanderer Jens Büchner kennen. Er starb drei Jahre später an den Folgen einer Krebserkrankung. Seitdem kämpft sie sich als Single-Mutter durchs Leben. Zu ihrer Rasselbande gehören die erwachsenen Kinder Joelina, Volkan und Jada Karabas, sowie die Zwillinge aus der Beziehung mit Jens, Jenna und Diego. Bei RTLZWEI gewährt sie in ihrer eigenen Doku-Soap Einblicke in ihr Leben als Fünffach-Mama und Geschäftsfrau.

