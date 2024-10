RTLZWEI

Neue Promigeschichten ab 4. November

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben": Yasin Mohameds traurige Familiengeschichte, Giulia Siegel zeigt sich von einer anderen Seite

München (ots)

Yasin Mohamed, Giulia Siegel und Frank Fussbroich gewähren Einblicke in ihr Privatleben

Neue Geschichten rund um Kader Loth und Isi, Cosimo und Nathalie, Georgina Fleur, Kate und Jakub Merlan, Sarah Knappik und allen weiteren "B:REAL"-Stars

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft ab dem 4. November 2024 von Montag bis Freitag, um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI.

Die Sommerpause hat ein Ende, "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" startet in die dritte Staffel! Neben einem Wiedersehen mit Promis wie Kader Loth und Isi, Cosimo und Nathalie, Georgina Fleur, Sarah Knappik und mehr, gibt es auch neue Gesichter im Cast. So gewähren uns die Münchner Promis Yasin Mohamed und Giulia Siegel Einblicke in ihr Privatleben. Im Gepäck haben die Reality-Stars spannende neue Geschichten aus ihrem alltäglichen Leben. "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft ab dem 4. November 2024, von Montag bis Freitag, um 16:05 Uhr bei RTLZWEI.

Bei Nathalie wurde vor einigen Monaten Krebs diagnostiziert. Jetzt stehen Arztbesuche an und ein weiteres Thema beschäftigt sie und ihren Verlobten Cosimo. Beide wünschen sich seit längerem ein Kind, doch bisher ist Nathalie nicht schwanger geworden. Können medizinische Checks Klarheit schaffen?

Alessia und Annemie Herren versuchen zwischen Chris und seiner Ex-Freundin Eva zu vermitteln - Sohn George zuliebe. Schaffen es die beiden, dass sich das Ex-Paar wieder annähert und Chris seinen Sohn öfter sehen darf? Die Vater-Kind-Beziehung von Chris und George weckt auch Erinnerungen bei "Love Island VIP"-Star Yasin Mohamed. Er wuchs ohne Kontakt zu seinem Vater auf. Das will er ändern. Doch bei seiner Mutter werden traurige Erinnerungen an die Vergangenheit wach.

In München wird auch Giulia Siegel begleitet, die gemeinsam mit Freund Ludwig die Penthouse-Wohnung für besonderen Besuch öffnet: Ludwigs Schwester. Sie hat Trisomie 21 und wird ihm Rahmen ihrer Hochzeitsvorbereitungen bei ihr übernachten. Dafür soll das Gästezimmer in neuem Glanz erstrahlen. Giulias guter Freund Matthias Mangiapane hilft Giulia bei der Renovierung.

Ebenfalls neu bei "B:REAL": Frank Fussbroich! Das Reality-Urgestein will die Party-Bühnen erobern. Schafft Frank es, die Massen mit seinen Songs zu überzeugen?

Weiterhin dabei sind natürlich auch die "B:REAL"-Stars Micaela Schäfer, Julian F.M. Stoeckel, Eric Sindermann, Xenia von Sachsen, Sarah Knappik und viele mehr.

Diese und weitere Geschichten nur bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben", ab dem 4. November um 16:05 Uhr, von Montag bis Freitag bei RTLZWEI. Das Format wird von filmpool entertainment GmbH produziert. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben":

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" fängt da an, wo die üblichen Realityformate aufhören und das echte Leben beginnt. Der Kult um Realitystars und ist größer denn je. Sie führen ein Leben im Rampenlicht. Doch in dieser Realityserie zeigen sie sich von ihrer privaten Seite - hautnah, gefühlvoll und familiär.

