ProSieben

Gut gekämpft: 4,6 Millionen Menschen sehen "Schlag den Star" auf ProSieben

Unterföhring (ots)

25. August 2024. Das "Schlag den Star" der Kämpferinnen. Multi-Talent Amira Pocher, die seit Samstag wieder Amira Aly genannt werden will, beweist bei "Schlag den Star", dass sie einiges drauf hat. Obwohl sie im Laufe des Abends ihre Führung immer weiter aufbauen kann, lässt Gegnerin Vanessa Mai nicht locker. Die "Comeback-Queen" kämpft ehrgeizig - und kann nicht nur aufholen, sondern in Führung gehen. Den Abend kann sie aber nicht für sich entscheiden. Amira gewinnt "Schlag den Star" nach 14 Spielen mit 64:41 Punkten.

Insgesamt verfolgen 4,6 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) am Samstagabend "Schlag den Star". Das Duell sehen gute 12,4 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.).

Amira: "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal über einen so langen Zeitraum so angespannt war. Ich habe gezittert, ich habe mich gefreut, kurz mal die Hoffnung verloren. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Aber es war super! Ich habe zuerst nicht mal geschnallt, dass ich gewonnen habe. Bis Vanessa es mir gesagt hat. Aber dann bin ich vor Freude ausgerastet!"

Vanessa: "Ich freue mich wirklich sehr für Amira. Ich habe ja schon mal gewonnen und weiß, wie sich das anfühlt. Deshalb gönne ich es ihr von ganzem Herzen. Amira war eine krasse Partnerin, es war bis zum Ende super spannend. Und ich freue mich, dass ich die 'Comeback-Queen' wenigstens kurz mal rauslassen konnte."

Am Samstag, 12. Oktober, treten Max Giesinger und Daniel Donskoy bei "Schlag den Star" live gegeneinander an.

Amira Pocher gegen Vanessa Mai - das Spiele-Protokoll

Spiel 1 - "Bankhüpfen"

Wie in der Schule: Die Gegnerinnen hüpfen über eine Bank. Beide Füße müssen den Boden berühren, während die Hände stets an der Bank bleiben. Wer schafft mehr Sprünge? Vanessa gewinnt und führt 1:0.

Spiel 2 - "Publikumsstimmen"

Sechs Gäste aus dem Publikum sagen nacheinander einen Satz auf. Anschließend wird einer der aufgesagten Sätze abgespielt: Wer errät, wessen Stimme es ist, gewinnt. Vanessa ist ganz Ohr und entscheidet das Spiel für sich. Es steht 3:0.

Spiel 3 - "Stimmt's? - Deluxe"

Matthias nennt eine Aussage mit acht möglichen Antworten. Amira und Vanessa müssen entscheiden, ob die Antworten auf die Aussage zutreffen oder nicht. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen gewinnt Amira und gleicht den Punktestand aus. Es steht 3:3.

Da es draußen wie aus Eimern schüttet, werden die Außenspiele auf einen späteren Zeitpunkt am Abend verlegt. Spiel 4 und 5 werden zunächst ausgelassen, die Show geht weiter mit Spiel 6.

Spiel 6 - "Gebärdensprache"

Die Spielerinnen erraten Wörter in Gebärdensprache. Das Thema ist "Fahrzeuge und Mobilität". Amira kann mehr Wörter erkennen. Sie geht mit 9:3 in Führung.

Spiel 7 - "Ballon-Blasrohr"

Mit einem Blasrohr schießen Amira und Vanessa Pfeile auf rote und blaue Ballons. Wer mehr Ballons der eigenen Farbe trifft, gewinnt das Spiel. Vanessa ist treffsicher, allerdings nicht nur bei den eigenen Ballons. Amira kann aufholen und baut auf 16:3 aus.

Spiel 8 - "Tisch-Tor"

Über eine Tischkante müssen die Konkurrentinnen Gegenstände in einen Behälter rutschen lassen. Wer ist zielsicherer? Amira entscheidet das Spiel knapp für sich und führt mit 24:3.

Spiel 9 - "Abrollen"

Die Gegnerinnen müssen ein Seil von einem Balken abrollen, indem sie sich um den Balken herumbewegen. Wer ist schneller? Amira sichert sich das Spiel und baut ihre Führung weiter aus. Es steht 33:3 für die Podcasterin.

Nachdem sich das Wetter gebessert hat, können nun die Außenspiele nachgeholt werden. Es geht weiter mit Spiel 4 - "Wende-Rennen".

Spiel 4 - "Wende-Rennen"

Anschnallen, bitte: Amira und Vanessa fahren mit dem Auto in eine sechseckige Stangenkonstruktion. Innerhalb dieser sollen sie wenden, ohne dass eine der Stangen runterfällt. "Der fährt ganz geschmeidig," merkt Amira an und gewinnt geschmeidig das Spiel. Sie führt mit 37:3.

Spiel 5 - "Unterwasser-Puzzle"

Die Gegnerinnen müssen ein Steckpuzzle am Boden eines Pools lösen. Wer legt unter Wasser die Formen schneller in die zugehörigen Schablonen? Vanessa entwickelt die bessere Strategie und kann verkürzen. Es steht 37:8 für Amira.

Spiel 10 - "Blamieren oder kassieren"

Der Spiele-Klassiker: Natürlich wieder mit guten Fragen, natürlich mit rotem Sakko. Gastmoderator Michael Kessler führt durch das Spiel. Amira ist so motiviert, dass sie teils schon vor der Frage den Buzzer drückt. Ein Fehler. Vanessa kann sich dennoch durchsetzen und entscheidet das Spiel für sich. Amira führt mit 37:18.

Spiel 11 - "Gravitations-Ball"

"Das kann man nicht kaufen, das muss man bauen," kündigt Matthias an. Auf einem drehenden Gestell sitzend, müssen Amira und Vanessa Tennisbälle in einen Behälter werfen. Auch dieses Spiel geht an Vanessa, es steht 37:29 für Amira.

Happy Birthday: Es ist 00:00 Uhr und der Geburtstag von Matthias! An seinem Ehrentag bekommt der Moderator ein Ständchen von Publikum und Gästen gesungen. Besonders freut er sich aber auf sein Geburtstagsspiel: "Leitfaden".

Spiel 12 - "Leitfaden"

Mit einer Schlaufe aus einem Wollfaden führen Amira und Vanessa einen Tischtennisball durch einen Parcours. Die Erste im Ziel, gewinnt. Wer ist die bessere Strippenzieherin? Vanessa sichert sich das Spiel und geht nun in Führung. Es steht 41:37 für die Sängerin.

Spiel 13 - "Vater-Mutter-Kind"

Matthias zeigt ein Foto von einer Person. Die Gegnerinnen sollen die prominente Mutter oder den prominenten Vater der Person nennen. Amira zeigt sich sicherer mit bekannten Gesichtern. Sie dreht das Spiel und geht mit 50:41 wieder in Führung.

Spiel 14 - "Flaschen aufstellen"

Matchball-Spiel für Amira: Klingt leicht, ist es nicht. Vanessa und Amira müssen je 10 Flaschen aufstellen - allerdings dürfen sie dazu nur Beine und Füße verwenden und müssen dabei Stehen. Amira gelingt es als Erste die Gewinneraufstellung. Sie entscheidet das Spiel für sich und gewinnt "Schlag den Star" mit 64:41 Punkten.

Bildmaterial aus der Show und das Spieleprotokoll stehen ab sofort auf http://presse.prosieben.de/shows zur Verfügung.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence

Erstellt: 24.08.2024 (vorläufig gewichtet: 25.08.2024)

Pressekontakt:

Nathalie Galina/Natalie Kressierer

Communications & PR

Unit Show & Comedy

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186 / - 1189

email: nathalie.galina@seven.one

Natalie.kressierer@seven.one

Photo Production & Editing

Nadine Vaders

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161

email: nadine.vaders@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell