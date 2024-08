ProSieben

"Kann KI die Demokratie retten?" Das zeigt sich am Dienstag, 20. August, auf ProSieben. Diese Pressemitteilung schreiben kann sie schon jetzt!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

"Schneller, smarter, demokratischer? Mit ihrem digitalen Alter Ego 'KI-Linda' begibt sich Linda Zervakis am 20. August um 20:15 Uhr auf eine spannende Mission, um herauszufinden: "Kann KI die Demokratie retten?" In der ProSieben-Reportage untersuchen sie, ob Algorithmen die neuen Superhelden der Politik sein könnten. Werden sie die Wahlversprechen halten, die Politiker oft vergessen? Oder sind sie am Ende doch nur so zuverlässig wie ein kaputter Drucker im Bundestag?"

Gemerkt? Bis hierher wurde die Pressemitteilung zur ersten großen Prime-Time-Reportage "ProSieben THEMA. Kann KI die Demokratie retten?" von künstlicher Intelligenz formuliert. Oder besser gesagt von "KI-Linda". Wer das ist? Linda Zervakis' persönlicher Avatar, der so aussieht, spricht und gestikuliert wie die Journalistin - basierend auf künstlicher Intelligenz.

Gemeinsam mit "KI-Linda" reist Linda Zervakis kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen quer durch die Bundesrepublik und spricht u.a. mit den Politiker:innen Jens Spahn (CDU), Katrin Göring-Eckardt (Die Grünen), Lars Klingbeil (SPD) und Norbert Kleinwächter (AFD). Sie befragt Experten wie den Journalisten Sascha Lobo. Sie trifft Wähler:innen, um wichtigen Fragen nachzugehen: In welchem Bereich der Demokratie-Bildung kann KI eine Rolle spielen? Kann KI vielleicht sogar Kanzler? Außerdem lässt sie sich bereits bestehende KI-Tools und -Anwendungen zeigen, die beispielsweise helfen könnten, Lügen in Politiker-Reden aufzudecken.

Linda Zervakis: "KI ist nur so gut wie der Mensch, der sie einsetzt. Sprich: KI kann der Spickzettel sein, aber lernen und die Klassenarbeit schreiben muss man schon noch selbst. Aber sicher ist auch: Wir werden nicht mehr ohne Maschinen arbeiten können - auch nicht in der Politik."

Produziert wird die Prime-Time-Doku "ProSieben THEMA. Kann KI die Demokratie retten?" von pqpp2 im Auftrag von ProSieben.

"ProSieben THEMA. Kann KI die Demokratie retten?" - am Dienstag, 20. August 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158 / - 1171 email: Frank.Wolkenhauer@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 email: Clarissa.Schreiner@seven.one Infos & Bilder: presse.prosieben.de ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell