Motten-Alarm: So werden Sie Motten wieder los

Lebensmittelmotten befallen und verunreinigen Vorräte wie Mehl oder Müsli

Was Sie dagegen tun können

Lebensmittelmotten werden oft über Nahrungsverpackungen in die Wohnung eingeschleppt. Selbst in luftdichten Verpackungen können sich Motten, Eier oder Larven befinden. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" zeigt in seiner aktuellen Ausgabe, was Sie dagegen tun können.

Motten schnell beseitigen

Zunächst sollten betroffene Lebensmittel umgehend entsorgt und Schränke ausgewischt werden, am besten mit Essigwasser. Haben sich die Motten schon verbreitet, locken Klebefallen mithilfe von Duftstoffen die erwachsenen männlichen Tiere an. So lässt sich abschätzen, in welchem Zimmer die Tiere sind und wie stark der Befall ist.

Fliegengitter und Gefäße schützen vor Befall

Für die Zukunft füllen Sie Lebensmittel wie Mehl, Nüsse, Müsli oder Kekse nach dem Kauf in gut verschließbare Glas-, Kunststoff- oder Keramikgefäße um. Lagern Sie Vorräte trocken und kühl und brauchen Sie sie zügig auf. Fliegengitter helfen dabei, vor Zuflug zu schützen.

