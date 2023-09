DTB launcht neue Verbandswebsite

Hamburg (ots) - Michael Kohlmann hat das Team für die Davis Cup-Begegnung in Weltgruppe I vom 16. bis 17. September 2023 in Mostar nominiert. Alexander Zverev, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann, Tim Pütz und Kevin Krawietz bilden die deutsche Mannschaft, die auswärts auf Bosnien-Herzegowina trifft. "Alle fünf nominierten Spieler haben in der europäischen Sandplatzsaison starke Leistungen gezeigt und mit Abstand am ...

