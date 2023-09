DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Davis Cup: Zverev führt DTB-Team gegen Bosnien-Herzegowina an

Hamburg (ots)

Michael Kohlmann hat das Team für die Davis Cup-Begegnung in Weltgruppe I vom 16. bis 17. September 2023 in Mostar nominiert. Alexander Zverev, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann, Tim Pütz und Kevin Krawietz bilden die deutsche Mannschaft, die auswärts auf Bosnien-Herzegowina trifft.

"Alle fünf nominierten Spieler haben in der europäischen Sandplatzsaison starke Leistungen gezeigt und mit Abstand am besten gespielt. Daher sind wir mit diesem Team sehr gut aufgestellt. Ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser Konstellation die Hürde Bosnien-Herzegowina meistern werden", begründet Kohlmann seine Entscheidung.

"Wir werden die Partie selbstbewusst und mit voller Konzentration in Angriff nehmen, um 2024 erneut bei den Qualifiers dabei zu sein. Es ist unser klares Ziel, im nächsten Jahr wieder mit den Top-Nationen um die vorderen Plätze im Davis Cup zu spielen", gibt Kohlmann die Richtung vor.

Davis Cup für Struff zu früh

Jan-Lennard Struff wird in Mostar nicht mit dabei sein. Die aktuelle deutsche Nummer zwei ist nach langer Verletzungspause noch keine Option für das Team. "Ich habe lange mit Jan-Lennard gesprochen, der uns natürlich gerne in Mostar unterstützt hätte. Wir waren uns aber einig, dass ein Einsatz im Davis Cup für ihn zum jetzigen Zeitpunkt zu früh kommen würde, da er seit Halle nicht mehr gespielt hat und gerade erst wieder anfängt zu trainieren", so Kohlmann.

Gespielt wird im Tennis Club Mostar auf Sand. In dem Tennisstadion der sechstgrößten Stadt des Landes finden rund 1000 Zuschauer:innen Platz. Deutschland und Bosnien-Herzegowina standen sich in der langen Historie des Davis Cup noch nie gegenüber. Das Team von Kapitän Zoran Zrnic ist erst seit 1996 in dem Mannschaftswettbewerb dabei. Das beste Ergebnis erzielte Bosnien-Herzegowina 2018 als sie die Playoffs der Weltgruppe erreichten. Im Davis Cup-Nationenranking liegen sie momentan auf Platz 29.

Deutsches Davis Cup-Team live bei ServusTV Deutschland

Die Übertragungsrechte für die Partie hat sich ServusTV Deutschland gesichert. Der Privatsender überträgt am Samstag, 16. September, die ersten zwei Partien ab 11:55 Uhr live im Free-TV und bei ServusTV On sowie am Sonntag, 17. September die entscheidenden Matches von 10:25 Uhr bis 15:00 Uhr.

Deutschland hatte vom 3. bis 4. Februar 2023 bei den Davis Cup-Qualifiers in Trier mit 2:3 gegen die Auswahl der Schweiz verloren und so die Qualifikation für die Finals Group Stage verpasst. Auch Bosnien-Herzegowina musste bei den Qualifiers eine Niederlage einstecken und verlor auswärts in Stockholm mit 1:3 gegen Schweden.

Original-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell