ARD Mediathek

ARD-Klassik

Expeditionskonzerte mit Joana Mallwitz

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die neue Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin beleuchtet vom Klavier und Dirigierpult aus Mendelssohns "Italienische" und Strawinskys "Sacre". Ab sofort exklusiv bei ARD-Klassik, der Themenwelt Klassik in der ARD Mediathek und STAGE+

"Pure Freude am Hören!" Unter diesem Motto setzt Joana Mallwitz ihr erfolgreiches Konzertformat der Expeditionskonzerte mit ihrem Antritt als neue Chefdirigentin beim Konzerthausorchester Berlin fort.

Reise durch die Musikgeschichte

Vom Klavier und Dirigierpult aus nimmt sie ihr Publikum mit auf eine Reise durch die Musikgeschichte und erkundet berühmte Werke. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat die ersten zwei Ausgaben des Formats in Co-Produktion mit der Deutschen Grammophon und dem Konzerthaus Berlin aufgezeichnet und präsentiert die 90-minütigen Konzerte ab sofort im kostenlosen Online-Angebot von ARD-Klassik, der Themenwelt Klassik in der ARD Mediathek. Joana Mallwitz geht darin auf Strawinskys "Le sacre du printemps" ein und auf die "Italienische" Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy. Mallwitz erklärt eloquent, unterhaltsam und mit vielen Beispielen musikalische Zusammenhänge und deckt historische Hintergründe auf. Danach spielt das Konzerthausorchester unter ihrer Leitung das gesamte Werk.

Annäherung an Meisterwerke aus unterschiedlichen Perspektiven

"In den Expeditionskonzerten geht es um pure Freude am Hören. Wir nähern uns den großen Meisterwerken der klassischen Musik aus unterschiedlichen Richtungen, horchen in Details hinein, verbinden Hintergrundgeschichten und Anekdoten mit musikalischen Entdeckungen und nehmen die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf diese Reise", beschreibt Joana Mallwitz das Format.

Expeditionskonzert 1

Igor Strawinsky: "Le sacre du printemps"

(Konzert vom 17. September 2023)

Expeditionskonzert 2

Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie Nr. 4 A-Dur op. 90 ("Italienische")

(Konzert vom 19.11.2023)

Die Expeditionskonzerte mit Joana Mallwitz sind ab sofort in der ARD-Mediathek zu finden unter ard-klassik.de und auf STAGE+.

Pressekontakt: Matthias Claudi, Tel. 0711 929 12219, matthias.claudi@SWR.de

Bildkommunikation: Tel. 07221 929 26868, foto@SWR.de, ARD-foto.de

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell