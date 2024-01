ARD Mediathek

"Haus aus Glas" erfolgreich in der ARD Mediathek und im Ersten

Mainz (ots)

Die sechsteilige Serie ist noch bis Ende Juni in der ARD Mediathek abrufbar

"Haus aus Glas", die packend und atmosphärisch dicht erzählte Serie über eine Familie im Ausnahmezustand, ist vom Publikum hervorragend aufgenommen worden: Bereits 6,4 Millionen Abrufe - durchschnittlich mehr als eine Million pro Folge - kann die sechsteilige Serie seit ihrem Start in die ARD Mediathek am 29. Dezember 2023 verzeichnen.

Ebenso beliebt war die Serie im Programm des Ersten: Am Dienstag, 9. Januar 2024, verfolgten 3,85 Mio. Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 14,5 Prozent, den Auftakt der Serie. Insgesamt erreichte die Serie im Schnitt 3,25 Mio. Zuschauer (13,2 % MA) im Ersten.

Zum Inhalt:

Für Emily Schwarz endet der glücklichste Tag ihres Lebens in Verzweiflung: Mit dem plötzlichen Verschwinden eines geliebten Familienmitglieds nach ihrer Hochzeit brechen im Haus Schwarz ein altes Trauma und neue Verletzungen zutage, verwickeln sich Geheimnisse und enttäuschte Erwartungen zu einer unheilvollen Kraft, die alles infrage stellt, woran diese Familie geglaubt hat.

"Haus aus Glas" ist eine Produktion von Constantin Television mit Beside Productions, gefördert durch den German Motion Picture Fund und Beside Tax Shelter, in Koproduktion mit WDR, ARD Degeto, ARTE und BR. Regie führte Alain Gsponer. Die Drehbücher schrieben Esther Bernstorff, Annika Tepelmann und Annette Simon nach einer Idee von Esther Bernstorff. In den Hauptrollen spielen Götz Schubert, Juliane Köhler, Stefanie Reinsperger, Morgane Ferru, Merlin Rose, Sarah Mahita, Aram Arami u.v.a. Executive Producer ist Oliver Berben. Produzentinnen sind Kerstin Schmidbauer und Constanze Guttmann (Constantin Television); die redaktionelle Federführung liegt bei Henrike Vieregge (WDR); die weiteren Redakteur:innen sind Christoph Pellander (ARD Degeto), Uta Cappel (ARTE) sowie Amke Ferlemann (BR) und Patricius Mayer (BR).

