"Watzmann ermittelt": Erfolgreichste Staffel seit Sendestart

Mit 13,6 % Marktanteil im Schnitt wurde ein neuer Rekord erzielt

In der höchstgelegenen Polizeiwache Deutschlands in Berchtesgaden haben sie Verstärkung bekommen: Kommissarin Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel) unterstützte in den jüngsten Folgen der ARD-Erfolgsserie "Watzmann ermittelt" die beiden etablierten Kommissare Benedikt Beissl (Andreas Giebel) und Jerry Paulsen (Peter Marton). Ein weiterer Trumpf im beliebten Ensemble, zu dem neben Nepo Fitz auch Sarah Thonig, Leonie Brill, Ines Lutz, Barbara Weinzierl und seit drei Folgen auch Jakob Graf als Gerichtsmediziner Dr. Phillipp Hartmann gehören. Sie machen die Serie zusammen mit den Büchern, in denen es um "Trachtenwahnsinn" und eine ermordete "Käseprinzessin" genauso geht wie um Beissls Auseinandersetzung mit seiner umweltbewegten jüngsten Tochter, zu einem Spitzenerlebnis, das bestenfalls vom Gipfel des 2.713 Meter hohen Watzmanns getoppt wird.

Die Folgen 23 bis 39 "Watzmann ermittelt" erreichten im Durchschnitt 2,990 Mio. Zuschauer:innen und erzielten 13,6 % Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das bedeutete nicht nur den Bestwert beim Marktanteil einer Staffel der Serie, sondern auch einen Sendeplatzbestwert am Mittwoch um 18:50 Uhr im Ersten seit über zehn Jahren.

"Ich freue mich ungemein, dass unser Watzmann-Rezept, die besondere Mischung aus Krimi, Familie und Landschaft, beim Zuschauer so außerordentlich gut ankommt. Ein Riesen-Dank an das gesamte Team für diese tolle Leistung. Das ist uns Ansporn und Verpflichtung zugleich", kommentiert Bettina Ricklefs, Executive Producerin beim BR die Rekordquoten.

Der Drehstart für die fünfte Staffel von "Watzmann ermittelt" ist am 9. Mai 2023 geplant. Die zwölf neuen Folgen werden voraussichtlich im Jahr 2024 ausgestrahlt.

"Watzmann ermittelt" wird produziert von Lucky Bird Pictures (Produzent: Oliver Schündler, ausführende Produzentin: Laura Haufe) im Auftrag der ARD Media und der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Antje Schlüter und Elmar Jäger, Executive Producerin ist Bettina Ricklefs (alle BR).

