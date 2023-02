ARD Das Erste

"WaPo Bodensee": Die neuen Folgen erzielten mit 12,8 % den besten Marktanteil auf dem Sendeplatz seit zehn Jahren

Spitzenwerte von 3,373 Mio. Zuschauer:innen und 14,3 % Marktanteil am Dienstag um 18:50 Uhr

Von der Einbaum-Influencerin über rachsüchtige Außenseiter bis zum Tilidin-Surfer: Vor traumhafter Kulisse packen die Ermittler der "WaPo Bodensee" jedes heiße Eisen an. Wenn Nele Fehrenbach (Floriane Daniel), Paul Schott (Tim Wilde), Julia Demmler (Wendy Güntensperger) und Jakob Frings (Max König) auf der Bodum 2 ausrücken, verfolgte das eine stetig wachsende Zuschauerschar, die Ende Januar der ARD sogar einen Rekord am frühen Dienstagabend bescherte: Am 31. Januar 2023 erzielte Folge 74 "Die Erlösung" mit 14,3 % Marktanteil und 3,373 Millionen Zuschauer:innen die beste Quote der Folgen 57 bis 75.

Die 19 Folgen der 5. und 6. Staffel von "WaPo Bodensee" erreichten im Durchschnitt 2,847 Mio. Zuschauer:innen. Der durchschnittliche Marktanteil von 12,8 % markierte nicht nur einen Bestwert für die Serie, sondern auch für den Sendeplatz Dienstag, 18:50 Uhr seit mehr als zehn Jahren.

Barbara Biermann, Executive Producerin beim SWR: "Wir freuen uns, dass die hohe erzählerische und visuelle Qualität der 'WaPo Bodensee' immer mehr Menschen begeistert. Mit großartigen Landschaftsbildern, abwechslungsreichen Storys, aktuellen Themen und glaubhaften Charakteren ist es gelungen, die Quoten in den letzten Jahren kontinuierlich zu steigern und den Dienstagabend um eine spannende Programmfarbe im Ersten zu bereichern."

Die Dreharbeiten zur siebten Staffel der "WaPo Bodensee" sind ab 4. Mai 2023 geplant. Die neuen Folgen werden voraussichtlich zusammen mit den verbleibenden neun Episoden der sechsten Staffel 2024 ausgestrahlt.

"WaPo Bodensee" wird produziert von der Saxona Media (Produzent: Sven Sund, Produzentin: Kerstin Lipownik) im Auftrag der ARD Media und der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Simon Riedl und Michael Schmidl, Executive Producerin ist Barbara Biermann (alle SWR).

