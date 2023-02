ARD Das Erste

"Brennpunkt" am 7. Februar 2023, 20:15 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am 7. Februar um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (SWR/BR) aus.

7. Februar 2023

20:15 Uhr

Brennpunkt: Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien

Moderation: Ute Brücker

Tag 2 nach der verheerenden Serie von Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Die Opferzahlen steigen weiter, die Hilfe ist angelaufen. Aber kommt die Hilfe auch an? Wie verzweifelt ist die Lage auch angesichts der Kaltfront, die über den betroffenen Gebieten heranzieht? Und kommt überhaupt internationale Hilfe nach Syrien? Nach jetzigem Stand ist der einzige offene Grenzübergang von der Türkei nach Syrien für Hilfstransporte nicht nutzbar.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell