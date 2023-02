ARD Das Erste

Aktuelle Themenänderung "hart aber fair"

heute, am Montag, 6. Februar 2023, um 20:35 Uhr

München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Das Erdbeben in Syrien und der Türkei: Wie können wir helfen?

Die Gäste:

Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist und Autor

Serap Güler, CDU, Bundestagsabgeordnete; Mitglied im CDU Bundesvorstand Gerd Friedsam, Leiter des Technischen Hilfswerks (THW); war THW Einsatzleiter beim Erdbeben in der Türkei im Jahr 1999

Falah Elias, Reporter und Moderator beim WDR und der Deutschen Welle

Schalten zu:

Cem Özdemir, B'90/Grüne und Janine Wissler, Die Linke, hat das Erdbeben vor Ort in der Türkei miterlebt

Eine Natur-Katastrophe, mitten in einer dicht besiedelten Region, die Krieg und Flucht kennt: Wie rasch kommt jetzt die Hilfe dort an, was können wir für die Opfer vor Ort tun? Und wie stehen wir den vielen Menschen hier bei, die Verwandte und Freunde im Beben-Gebiet haben?

Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "Hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.de

Redaktion: Torsten Beermann (WDR)

