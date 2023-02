ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 6. Februar 2023, 22:50 Uhr

München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Von Herrenwitzen und Gendersternchen: kaum echter Fortschritt bei der Gleichberechtigung?

Die Gäste:

Collien Ulmen-Fernandes (Schauspielerin und Moderatorin; Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung zu Erziehungsfragen)

Lisa Schäfer (CDU-Kommunalpolitikerin; Bezirksvorstandsmitglied der Jungen Union Mittelhessen)

Matthias Distel (Musikproduzent; als "Ikke Hüftgold" bekannter Party-Schlagersänger)

Ursula Engelen-Kefer (Vizepräsidentin des Sozialverbands Deutschland; 1990 bis 2006 stellv. Vorsitzende des DGB; 1986 bis 2009 Mitglied im SPD-Bundesvorstand)

Tobias Haberl (Autor für das SZ-Magazin; Buchautor "Der gekränkte Mann")

Prof. Dr. Burkhard Siever (Kardiologe; Chefarzt der Medizinischen Klinik I am Sana Klinikum Remscheid; stellv. Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin)

Ungleich bei Gehalt, bei Karrierechancen und im Familienalltag: Warum kommt die Gleichstellung von Frauen und Männern so langsam voran? Sind Männer oft zu bequem, Frauen noch zu angepasst? Helfen am Ende nur Quoten- und Sprachregeln gegen die alte Männermacht?

