ARD Das Erste

ARD-DeutschlandTrend: Nur jeder dritte Deutsche vertraut der Bundeswehr

Köln, 2. Februar 2023 (ots)

+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++

Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichen

Das Vertrauen in die Bundeswehr ist auf einem historischen Tiefstand: Nur jeder Dritte (35 Prozent) gibt an, großes oder sehr großes Vertrauen in die Bundeswehr zu haben, eine Mehrheit von 59 Prozent gibt an, wenig bis gar kein Vertrauen zu haben. Dieser Wert ist der niedrigste Wert, der für die Bundeswehr seit 1998 gemessen wurde. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend unter 1.328 Wahlberechtigten von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben. Zuletzt wurde diese Frage im September 2020 gestellt, damals gaben noch 59 Prozent an, großes bzw. sehr großes Vertrauen in die Bundeswehr zu haben.

Zuletzt wurde öffentlich unter anderem wegen fehlender oder mangelhafter Ausrüstung immer wieder über die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr diskutiert. Dementsprechend haben aktuell auch nur 8 Prozent großes bzw. sehr großes Vertrauen, dass die aktuelle Ausstattung der Bundeswehr für ihren Auftrag ausreichend ist, 85 Prozent haben mit Blick auf die Ausstattung wenig bis gar kein Vertrauen. Dass die Bundeswehr mit ihren Bündnis-Partnern einen möglichen Angriff auf das NATO-Territorium abwehren könnte, trauen aktuell nur 38 Prozent der Bundeswehr zu. Eine knappe Mehrheit von 54 Prozent sagt, sie habe wenig bis gar kein Vertrauen.

Auch im Umgang mit Rechtsextremismus in den eigenen Reihen ist die Bundeswehr in den letzten Jahren vermehrt in Kritik geraten. Die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) gab damals an, eine „Null-Toleranz“-Linie verfolgen zu wollen. Nach ihrem Rücktritt im Januar hat nicht einmal jeder Dritte (28 Prozent) großes bzw. sehr großes Vertrauen, dass die Bundeswehr angemessen gegen rechtsextremes Gedankengut in den eigenen Reihen vorgeht, 60 Prozent haben wenig bis gar kein Vertrauen.

Seit dem 19. Januar ist Boris Pistorius (SPD) neuer Verteidigungsminister. Auf die Frage, ob die Wahlberechtigten in Deutschland zufrieden mit seiner politischen Arbeit sind, geben aktuell 38 Prozent an, zufrieden bzw. sehr zufrieden zu sein. Eine Minderheit von aktuell 17 Prozent gibt an, wenig bis gar nicht zufrieden zu sein. Allerdings geben aktuell auch nur 55 Prozent an, ihn zu kennen.

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

Fallzahl: 1.328 Befragte

Erhebungszeitraum: 30.01. bis 01.02.2023

Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Und nun zur Bundeswehr. Haben Sie Vertrauen, dass …? Haben Sie da sehr großes Vertrauen, großes Vertrauen, wenig Vertrauen, gar kein Vertrauen?

die Bundeswehr mit ihren Bündnis-Partnern einen möglichen Angriff auf das NATO-Territorium abwehren könnte

die aktuelle Ausstattung der Bundeswehr für ihren Auftrag ausreichend ist

die Bundeswehr angemessen gegen rechtsextremes Gedankengut in ihren Reihen vorgeht

Und haben Sie in die Bundeswehr insgesamt sehr großes, großes, wenig oder gar kein Vertrauen?

Wie zufrieden sind Sie mit der politischen Arbeit von Boris Pistorius?

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell