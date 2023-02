ARD Das Erste

Das Showlegenden-Duell: Max Schautzer und Jürgen von der Lippe bei "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 6. bis 10. Februar 2023, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Die neue Quiz-Woche startet mit zwei Frauen, die sich in Sachen Sport bestens auskennen: Am Montag treten die Moderatorin Laura Wontorra und ihre österreichische Kollegin Kristina Inhof zum fairen Ratewettkampf gegeneinander an.

Am Dienstag hat Moderator Kai Pflaume sich zwei Showlegenden ins Studio eingeladen: Max Schautzer, der mit seiner Show "Pleiten, Pech und Pannen" die TV-Nation ab Mitte der 1980er Jahre zum Lachen brachte und Jürgen von der Lippe, dessen Spielshow "Geld oder Liebe" über zehn Jahre lang die Zuschauer begeisterte, wollen im Rateduell zeigen, dass sie noch immer wissen, wie gute Unterhaltung geht.

Die Schauspielerinnen Jessica Schwarz, die aktuell in der Mini-Serie "Blackout" zu sehen ist und Anna Loos, die als TV-Kommissarin "Helen Dorn" in der gleichnamigen Reihe die Titelrolle spielt, treffen sich am Mittwoch zum fröhlichen Wettraten.

Er war einst der coole Surfer am Strand von Sankt Peter-Ording - in "Gegen den Wind". Sie spielte in "Die Strandclique", dem TV-Ableger seiner Serie, der in einem Jugendcamp an der Nordsee angesiedelt war. Jetzt treffen sich der Schauspieler Ralf Bauer und seine Kollegin Eva Habermann zwar ohne Surfbrett, aber dafür mit ganz viel Spaß im "Wer weiß denn sowas?"- Studio, um "windige" Quizfragen zu lösen.

Zum Wochenausklang treten der Fußballer Max Kruse und seine Ehefrau Dilara, die auf YouTube einen gemeinsamen Kanal unter dem Namen "Die Kruses" führen, mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton an, um die richtige Antwort auf Fachfragen wie diese zu erraten:

Als Robert Lewandowski im Sommer 2022 vom FC Bayern München zum FC Barcelona wechselte, ...?

a) musste er sich das Kaugummikauen im Training abgewöhnen

b) wurde sein Name in die offizielle Vereinshymne aufgenommen

c) ging dem Barça-Trikotshop vorübergehend der Buchstabe "W" aus

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 6. bis 10. Februar 2023 im Überblick:

Montag, 6. Februar - Laura Wontorra und Kristina Inhof

Dienstag, 7. Februar - Max Schautzer und Jürgen von der Lippe

Mittwoch, 8. Februar - Jessica Schwarz und Anna Loos

Donnerstag, 9. Februar - Eva Habermann und Ralf Bauer

Freitag, 10. Februar - Max Kruse und Dilara Kruse

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

