Drehstart für die neue Sky Original Serie "Public Affairs"

Eine Produktion von Isarstraßen Film im Auftrag von Sky Studios

Regie führen Wolfgang Groos und Matthias Koßmehl

Nach Drehbüchern von Christian Jeltsch

In den Hauptrollen Helgi Schmid und Nilam Farooq

In weiteren Rollen Valerie Stoll, Brix Schaumburg, Ulrike Kriener, Jan Gregor Kremp, Johannes Allmayer, Bärbel Schwarz und Barbara Philipp

Unterföhring, 13. Juni 2023 - In Berlin haben die Dreharbeiten für die neue Sky Original Serie "Public Affairs" begonnen. Die achtteilige Dramedy blickt hinter die Kulissen des verwobenen Machtapparates der Berliner Politik und des Lobbyismus, in der sich der Lobbyist Max Lentor (Helgi Schmid) gegen die Brüsseler Konkurrentin Valerie Hazard (Nilam Farooq) beweisen muss.

Vor der Kamera stehen neben Helgi Schmid und Nilam Farooq, u.a. Valerie Stoll, Ulrike Kriener, Jan Gregor Kremp, Johannes Allmayer, Brix Schaumburg, Barbara Philipp, Bärbel Schwarz und Thorsten Merten. Regie führen Wolfgang Groos ("Faking Hitler","Pastewka") und Matthias Koßmehl ("WaPoDuisburg") nach Drehbüchern von Christian Jeltsch zusammen mit Anneke Janssen und Sebastian Bleyl.

"Public Affairs" ist eine Isarstraßen Film Produktion im Auftrag von Sky Studios und wird 2024 auf Sky und WOW zu sehen sein. Produzenten sind Susanne Porsche und Felix Fichtner. Producerin ist Lara von Stumberg. Für Sky Deutschland verantworten Flo Weber als Executive Producer, Stella Flicker als Executive Producer sowie Tobias Rosen, Vice President Sky Studios Deutschland, und Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italien und Deutschland das Projekt.

Gefördert wird "Public Affairs" vom Medienboard Berlin-Brandenburg sowie der Mitteldeutschen Medienförderung, German Motion Picture Fund und durch den FilmFernsehFonds Bayern.

Über "Public Affairs":

Max ist der aufstrebende Lobbyist, die unangefochtene Nummer eins in der Hauptstadt. Bis Valerie von Brüssel nach Berlin kommt, um bei der Konkurrenzfirma ihre Karriere voranzutreiben und Max dabei in die Quere kommt. Sie ist eine ernstzunehmende Gegnerin. Obwohl immer wieder Funken zwischen den beiden sprühen, spielen Max und Valerie lieber gegeneinander, als auf der gleichen Seite. Dabei schaffen sie es jeweils mit Charme, Köpfchen und Strategie an ihr Ziel zu kommen. "Public Affairs" blickt hinter die Kulissen der Macht und der Mächtigen im politschen Berlin - mal überraschend und entlarvend, mal bitter und komisch. Die Serie entführt in die Welt der Hauptstadt-Politik und hinter die Fassaden der erfolgsgetriebenen Gegner Max und Valerie. Neben der Wirtschaftsinteressen und dazugehörenden Machtspiele, haben sie private Geheimnisse, die sie zu wahren versuchen - nur wird es ihnen auch gelingen?

Tobias Rosen, Vice President Sky Studios Deutschland: "Mit "Public Affairs" möchten wir unseren Sky Originals eine weitere Serie höchster Qualität hinzufügen. Dabei freuen wir uns besonders, dass wir mit Nilam Farooq und Helgi Schmid zwei so großartige Schauspieler:innen an der Spitze gewinnen konnten, die der Serie ihr Gesicht verleihen. Mit ihnen zusammen in die Welt der Machtspiele und des Lobbyismus von Berlin einzutauchen soll unterhalten, Spaß machen und zugleich Einblicke in eine uns sonst stets verschlossene Welt schenken."

Susanne Porsche und Felix Fichtner, Produzent:in Isarstrassen Film: "Wir freuen uns sehr über unsere Serie "Public Affairs" - als große Gesellschafts-Serie über unser Land und wie wir regiert werden! Aus der Sicht von Lobbyisten, ohne die einfach nichts läuft. Am Puls der Zeit, knallhart recherchiert, mutig und unterhaltsam erzählt. Zu 100% unparteiisch. Für Deutschland und die Welt."

Über Isarstraßen Film

Die Münchner Isarstraßen Film wurde von 2018 von den beiden Produzenten Susanne Porsche und Felix Fichtner als unabhängige Produktionsfirma gegründet. Als leidenschaftliche Geschichtenerzähler widmen sie sich seitdem fiktionalen Geschichten mit dem gewissen Etwas. Mit relevanten Themen aus der Gesellschaft, die gerne einen neuen und spannenden Blick eröffnen und im besten Sinne ein breites Publikum unterhalten.

