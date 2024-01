ARDMediathek.de | Kultur NEWSLETTER / Kultur-Tipps aus der ARD Mediathek im Januar und Februar 2024

ARD Mediathek

Popvideos in der DDR (MDR)

(Ab 21. Januar 2024 in der ARD Mediathek)

In der DDR wurden in den 1970er-Jahren sogenannte Disco-Filme produziert. Sie visualisierten Musik und boten dazu eine Art Homestory - einen damals ungewöhnlich privaten Einblick ins Künstlerleben. Diese Filme fanden ihr Publikum in Discos und Kinos. Wer hätte diese Avantgarde in der DDR vermutet? Denn der weltweite Siegeszug von Popvideos begann erst in den 1980er-Jahren mit MTV. Die DDR ist weit vorn dabei und etabliert eigene erfolgreiche Musiksendungen. Künstler, Regisseure und Moderatoren erzählen in dieser unterhaltsamen Dokumentation, wie die Clips entstanden sind und was sie ihnen bedeuten.

RAUM DER MÖGLICHKEITEN

Die Maskenmacher von Venedig (BR)

(Ab 5. Februar 2024 in der ARD Mediathek)

Der Karneval mit seinen Masken und Kostümen gehört zu Venedig wie die Gondeln und der Markusplatz. Aber wie so Vieles in dieser Stadt, ist es manchmal schwer, unter dem millionenfachen Klischee den wahren, alten Kern zu sehen. Es gibt Hunderte von Maskenläden in Venedig, fast alle voll mit kitschiger Billigware, meist aus China.

Aber es gibt auch eine Handvoll Geschäfte, in denen die Masken nach den Regeln einer jahrhundertealten Kunst noch selbst gefertigt werden. Dieser Film zeigt die alten Traditionen und die Menschen, die diese bis heute am Leben erhalten.

Der Film ist der dritte Teil einer Venezianischen Trilogie mit der Dokumentation "Gondola", die einen Blick hinter die Kulissen der Gondoliere erlaubte und sich zu einem Dauerbrenner im Programm des Bayerischen Fernsehens entwickelte, und "Murano - Die Insel der Glasbläser" über die Glasmacher der berühmten Stadt.

SPRACHGEWALTIG

Hiphop - Made in Germany | 90er: Hamburg, Kommerz und Realness (NDR)

(Ab 23. Januar 2024 in der ARD Mediathek)

"Spaßrap" oder deepe Texte? Was hat den deutschen Hip-Hop in den 1990er Jahren ausgezeichnet? Dieser Frage gehen Denyo von Beginner und die Rapperin Eunique in dieser Folge auf den Grund. Die beiden tauchen ein in eine Zeit, in der Deutschrap noch ein Exot in der Medienlandschaft ist und Musikfernsehen à la VIVA noch in den Kinderschuhen steckt.

Die vierteilige Dokuserie "Hiphop - Made in Germany" setzt das Element des Roadmovies ins Zentrum der Erzählung. Die Bühne ist ein alter Mercedes, die deutsche Geschichte ist das Navi, die Hip-Hop-Kultur ist das Benzin.

AKTEURE DES WANDELS

Yes We Can - Die neue Schwarze Malerei (SR/arte)

(Ab 7. Februar 2024 in der ARD Mediathek)

Michelle und Barack Obama haben mit ihren Porträts in der National Gallery die Welt der Kunst aufgemischt: Sie sind nicht nur das erste schwarze Präsidentenpaar, das dort repräsentiert ist - es wurden auch zum ersten Mal ein schwarzer Maler und eine schwarze Malerin beauftragt. So wurden die Obamas zu Wegbereitern einer neuen Künstlergeneration, die sich vor allem die Porträtmalerei zu eigen macht und nun gefeiert wird. Also zugespitzt gefragt: Wie viel Macht steckt in der Kunst?

Der Film porträtiert vier herausragende Vertreter:innen dieser neuen Schwarzen Malerei.

AUF DEN PUNKT

Göring, Brueghel und die Shoah - Die Blutspur der NS-Raubkunst (arte)

(Ab 29. Januar 2024 in der ARD Mediathek)

Er baute die Gestapo auf, ließ Konzentrationslager errichten - und häufte geraubte Kunst an: Der NS-Funktionär Hermann Göring nahm mehr als 4.000 Werke in seinen Besitz, darunter Bilder von Rubens und Matisse.

Der sogenannte Göring-Katalog enthält das komplette Verzeichnis der Gemälde, die Hermann Göring anhäufte und enthält die Namen der Nazi-Größen, die an dem groß angelegten Kunstraub beteiligt waren.

Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte des Aufbaus der Sammlung sowie die nach dem Krieg eingeleitete Suche nach den Eigentümern. Bis heute wurden noch nicht alle Eigentümer gefunden. Die Nachkommen der betroffenen jüdischen Familien kämpften - bisweilen vergeblich - um Entschädigung.

STRAHLKRAFT

Es hätte schlimmer kommen können - Mario Adorf (BR)

(Ab 7. Februar 2024 in der ARD Mediathek)

Regisseur Dominik Wessely gibt einen exklusiven Einblick in das Leben Mario Adorfs. Die Leinwand und die Bühne haben das Leben des Künstlers, einer der größten deutschen Schauspiel-Stars der vergangenen 60 Jahre, bis heute geprägt. Wie hat er seine Rollen ausgesucht? Was fasziniert ihn an der Schauspielerei? Warum hat er so häufig Bösewichte verkörpert? Was fesselt ihn heute noch so an seinem Beruf?

SAFE SPACE

KISStory (arte)

(Noch bis zum 11. Februar 2024 in der ARD Mediathek)

Der zweiteilige Dokumentarfilm erzählt die Geschichte einer der auffälligsten und erfolgreichsten Rockbands der Welt: KISS. Umrahmt von seltenen Privataufnahmen, Studio-Sessions und beeindruckenden Live-Performances erzählen die beiden KISS-Gründer Paul Stanley und Gene Simmons die Geschichten hinter ihrer jahrzehntelangen und turbulenten Band-Historie.

