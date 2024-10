RTLZWEI

Pietro Basile veröffentlicht neuen Song "Ti amo" - Ein Liebesbekenntnis, das Grenzen überwindet

Neue romantische Hit-Single des deutsch-italienischen Sängers

"Ti amo" ist ab Freitag, den 11. Oktober 2024, erhältlich

Pietro Basile verbindet mit seiner neuesten Uptempo-Nummer Leichtigkeit und Gefühl für ein gesellschaftlich relevantes Thema. Nach diversen Duetten, u.a. mit Sarah Engels, und seinem Solo-Album "Grande Amore" im vergangenen Jahr veröffentlicht er nun die Single "Ti amo".

Der deutsch-italienische Singer-Songwriter Pietro Basile veröffentlicht seine neueste Eigenkomposition "Ti amo". In dem emotionalen Track drückt der Sänger aus, wie groß die Macht der Worte "Ich liebe dich" sind, egal in welcher Sprache oder welchem Kontext - ob partnerschaftlich, freundschaftlich, familiär - sie ausgesprochen werden.

"Ich singe 'Ti amo' in sieben Sprachen, um Menschen weltweit zu verbinden. Für mich sind Musik und Liebe universell und grenzenlos," erklärt Pietro Basile seine Intention hinter dem Song. Mit dieser musikalischen Botschaft der Verbundenheit setzt Basile ein klares Zeichen für Toleranz, Weltoffenheit und die Kraft der Musik als globales Kommunikationsmittel. Die verschiedenen Sprachen spiegeln die Vielfalt unserer Welt wider und betonen, dass Gefühle wie Liebe und Mitgefühl keine sprachlichen oder kulturellen Barrieren kennen.

Das Musikvideo zu "Ti amo" zeigt Pietro Basile in einem lebensfrohen Flashmob. Inmitten der Stadt stimmt Basile den Song an, und wird schnell von Menschen umgeben, die sich von der Musik mitreißen lassen und spontan mitsingen. Die Szene, die sich langsam in ein herzergreifendes Gemeinschaftserlebnis verwandelt, symbolisiert die Kraft der Musik, Menschen egal welchen Alters und Hintergrunds zusammenzubringen.

"Ti amo" von Pietro Basile ist ab dem 11. Oktober 2024 erhältlich. Die Single wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Sony Music vertrieben.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell