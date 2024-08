Straubinger Tagblatt

Pressestimme zu den neuen "Tugend-Gesetzen" der Taliban:

Sie müssen wahnsinnige Angst vor Frauen haben, die starken Männer mit den langen Bärten, mit den Gewehren und Panzerfäusten. Die Gesetze, die die Taliban in Afghanistan nun erlassen haben, sollen "eine große Hilfe bei der Förderung von Tugend und der Beseitigung von Laster" sein, so ein Sprecher. Zynischer kann man es nicht verharmlosen. Denn diese "Hilfe" ist nichts anderes als Terror gegen die weibliche Bevölkerung und ein großer Schritt zur Vollendung der Geschlechterapartheid in dem Land, dem der Westen in, wie man heute weiß, grenzenloser Naivität Demokratie und Frieden bringen wollte.

